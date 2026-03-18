Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα καιρικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες δείχνουν ότι η χώρα θα βιώσει μια «φθινοπωρινή» τροπή του καιρού με συνέχιση των βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας.

Καιρικά φαινόμενα και προγνώσεις

Σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι έντονες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη φτάνουν τα 7 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, όπου ο άνεμος θα φτάνει τα 8 μποφόρ κατά περιόδους.

Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή, με τις μετρήσεις να δείχνουν από 13 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αναμένονται τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ψυχρή εισβολή και επερχόμενη πτώση της θερμοκρασίας

Από την Πέμπτη, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια ψυχρή εισβολή που θα μειώσει περαιτέρω τη θερμοκρασία. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η αλλαγή αυτή σχετίζεται με ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο κινείται ανατολικά. Αυτό θα προκαλέσει ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι πιο κρύες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ANT1, περιγράφει την αλλαγή αυτή ως μια φθινοπωρινή τροπή του καιρού, με έντονες βροχές, χιόνια στα βουνά και αισθητή πτώση του υδραργύρου.

Ειδικές προβλέψεις ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ στα ανατολικά. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, η πρόγνωση περιλαμβάνει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 8 μποφόρ το απόγευμα.

Σχόλιο

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, κάτι που απαιτεί προσοχή από τους πολίτες. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε μετακινήσεις και δραστηριότητες. Η πτώση της θερμοκρασίας ενδέχεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, καθώς και τις περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπου ο χειμώνας φαίνεται να επιστρέφει προσωρινά.

