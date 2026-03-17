Η άνοιξη φαίνεται να κάνει μια προσωρινή παύση, καθώς ο καιρός μεταβάλλεται δραματικά τις επόμενες ημέρες με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να επικρατούν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και οι ειδικοί προειδοποιούν για την επιστροφή χειμερινών συνθηκών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ατμοσφαιρική ανατροπή: Πώς θα αλλάξει ο καιρός

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές από σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου. Αρχικά, η κακοκαιρία θα πλήξει τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Σταδιακά, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι και θερμοκρασίες: Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και στο νότιο Ιόνιο τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει ουσιαστική μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στους 16-18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφέρει ότι «έρχονται περισσότερες βροχές, πολλοί ισχυροί βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες». Αντίστοιχα, ο Τάσος Αρνιακός από τον ANT1 σημειώνει ότι «μια φθινοπωρινή μεταβολή πλησιάζει με αξιόλογες βροχές και μπόρες, χιόνια στα βουνά και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη».

Τοπικές προβλέψεις: Πώς θα επηρεαστούν οι μεγάλες πόλεις

Στην Αθήνα, οι αραιές νεφώσεις θα αυξηθούν από το απόγευμα, φέρνοντας τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βροχερός μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού: Περιφέρεια ανά περιφέρεια

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι τοπικές βροχές θα ξεκινήσουν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία κατά 2-4 βαθμούς.

Στα νησιά Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές με ανέμους 4-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν, φέρνοντας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς.

Οι Κυκλάδες και η Κρήτη θα επηρεαστούν επίσης με νεφώσεις και τοπικές βροχές, με ανέμους 4-7 μποφόρ και θερμοκρασίες από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση για αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, καταδεικνύει συνέχιση των καιρικών φαινομένων, με νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, φτάνοντας τους 12-14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με εντάσεις που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στα πελάγη.



Η επιστροφή των χειμερινών συνθηκών μέσα στον Μάρτιο μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η προετοιμασία και η προσοχή είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

Τι καιρό θα κάνει αύριο Τετάρτη 18/3

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 19/3

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 20/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 21/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

