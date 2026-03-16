Ο καιρός στην Ελλάδα παίρνει μια απροσδόκητα χειμωνιάτικη στροφή, με δύο διαδοχικές κακοκαιρίες να πλησιάζουν από τις αρχές της εβδομάδας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι αλλαγές θα είναι αισθητές και θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η αρχή της αλλαγής

Η εβδομάδα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες να θυμίζουν περισσότερο άνοιξη. Ωστόσο, από την Τρίτη, ο καιρός αρχίζει να επιδεινώνεται, με τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους. Οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνουν ότι η πρώτη κακοκαιρία θα ξεκινήσει να επηρεάζει τη χώρα από την Τρίτη, με τα φαινόμενα να περιορίζονται αρχικά τοπικά και να μην επηρεάζουν ολόκληρη την επικράτεια.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ

Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται "προ των πυλών" Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας.

Ένταση των φαινομένων

Από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τις βροχές να γίνονται γενικευμένες και πιο έντονες. Στα ορεινά μέρη της χώρας αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σε 8 μποφόρ, κάνοντας τις συνθήκες ακόμα πιο ψυχρές.

Η δεύτερη κακοκαιρία

Η δεύτερη κακοκαιρία αναμένεται να εντείνει τα φαινόμενα, με κύριο χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας και τους ισχυρούς ανέμους. Οι περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα είναι σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους μπορεί να είναι αρκετά έντονες. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 12-14 βαθμούς Κελσίου, με τις συνθήκες να παραμένουν χειμωνιάτικες έως το τέλος της εβδομάδας.

Πιθανότητες και προγνώσεις

Παρόλο που οι πρώτες προβλέψεις αναφέρουν ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι προγνώσεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προτείνουν στους πολίτες να ενημερώνονται για τις νεότερες εξελίξεις και να είναι προετοιμασμένοι για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται.

Προετοιμασία και συμβουλές

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, ιδίως στις περιοχές που προβλέπεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις κακοκαιρίες. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, ενώ επίσης συνιστάται να εξασφαλίσουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων τους με αλυσίδες στα χιονισμένα οδικά δίκτυα. Οι κάτοικοι των περιοχών που αναμένονται χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των περιουσιών τους, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων στα παράθυρα και η διασφάλιση της θέρμανσης των κατοικιών τους.

Η επικείμενη κακοκαιρία αποτελεί υπενθύμιση της μεταβλητότητας του καιρού και της ανάγκης για προετοιμασία και προσοχή από όλους. Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα να είναι προ των πυλών, οι πολίτες καλούνται να μείνουν ενήμεροι για τις εξελίξεις και να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους αναλόγως.

