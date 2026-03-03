Η Ελλάδα απολαμβάνει τις πρώτες ανοιξιάτικες μέρες του Μαρτίου με ήπιες θερμοκρασίες και αρκετή λιακάδα, ωστόσο οι προβλέψεις των μετεωρολόγων προειδοποιούν για ενδεχόμενη μεταβολή των καιρικών συνθηκών προς το τέλος της εβδομάδας. Η τρέχουσα καιρική εικόνα χαρακτηρίζεται από γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις, ενώ οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Καιρικές συνθήκες σήμερα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου, φτάνοντας τοπικά στους 20 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα αναμένεται τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ειδικά στα δυτικά, όπου αναμένονται τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουν γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα είναι αυξημένες τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Και στις δύο περιοχές, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Προοπτική καιρού τις επόμενες ημέρες

Παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος μας υποδέχτηκε με καλές καιρικές συνθήκες, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αστάθεια του καιρού θα επιστρέψει σταδιακά από την Πέμπτη. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν οι νεφώσεις να πυκνώνουν στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες αρχικά θα παραμείνουν πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή υποχώρηση στους 14-16 βαθμούς Κελσίου. Από τις 10 Μαρτίου, αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις για την έλευση ενός οργανωμένου καιρικού συστήματος από τα δυτικά, που μπορεί να φέρει πιο γενικευμένες βροχές και ενίσχυση των ανέμων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες να παρουσιάζουν κρύο το πρωί και ζέστη το μεσημέρι. Ωστόσο, επισημαίνει την πιθανή αλλαγή από την επόμενη εβδομάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Αντιμετώπιση της μεταβαλλόμενης καιρικής κατάστασης

Η πιθανή μεταβολή του καιρού απαιτεί προετοιμασία από τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές. Οι τοπικές κοινότητες και οι γεωργικές περιοχές, ειδικότερα, θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες και τις καλλιέργειες.

Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις επικαιροποιημένες προβλέψεις και να ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των τοπικών αρχών. Η προσαρμοστικότητα και η ετοιμότητα αποτελούν κλειδιά στη διαχείριση των καιρικών αλλαγών.

Συνολικά, ο Μάρτιος φαίνεται ότι θα διατηρήσει την ανοιξιάτικη αίσθηση τουλάχιστον για τις αρχές του μήνα, με τη μεταβολή να διαφαίνεται προς το τέλος της εβδομάδας. Η ακριβής εικόνα της επικείμενης μεταβολής θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα συνεχίζουν να ανανεώνονται.

