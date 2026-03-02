Προειδοποίηση Κολυδά: Ο χειμώνας επιστρέφει – Σταδιακή πτώση θερμοκρασίας και οργανωμένο σύστημα

Ο Μάρτιος μπορεί να ξεκίνησε ήρεμα, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα επανέλθει σε πιο χειμωνιάτικα πρότυπα τις προσεχείς ημέρες.

Θερμοκρασιακή πορεία και σταδιακή πτώση

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηριστεί από μια ομαλή αλλά σταθερή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, οι μέγιστες θερμοκρασίες αρχικά θα φτάσουν τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, τιμές που είναι υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Ωστόσο, ο υδράργυρος θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, κυμαίνοντας μεταξύ 14 και 16 βαθμών. Οι νύχτες θα παραμείνουν ψυχρές, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να βρίσκονται σταθερά σε μονοψήφια επίπεδα, θυμίζοντάς μας ότι ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει.

Οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά

Η πιο σημαντική αλλαγή αναμένεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και τοπικές μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, διαφαίνεται μια σημαντική αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. «Μετά τις 10 του μηνός, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν την πιθανότητα ενός οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για γενικευμένες βροχές και ενίσχυση των ανέμων», δηλώνει ο Κολυδάς.

Αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου αστάθειας, με το οργανωμένο σύστημα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των φαινομένων και στην ευρύτερη μεταβολή του καιρού.

 

Προετοιμασία για τη νέα μεταβολή

Οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις αλλαγές, καθώς η επιστροφή του χειμώνα μπορεί να φέρει προκλήσεις. Η συνιστώμενη ετοιμότητα αφορά κυρίως τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από το νέο σύστημα, με έμφαση στις βροχοπτώσεις και τους ενισχυμένους ανέμους.

Η προειδοποίηση του Κολυδά αποτελεί μια υπενθύμιση ότι, παρά την ηρεμία των τελευταίων ημερών, ο χειμώνας δεν έχει παραδώσει ακόμη τα όπλα. Οι μετεωρολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, προσφέροντας τακτικές ενημερώσεις για οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή στην πρόγνωση.

