Η άνοιξη φαίνεται να πλησιάζει, καθώς ο καιρός στην Ελλάδα εισέρχεται σε φάση σταδιακής εξομάλυνσης. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν ηλιόλουστες και ήπιες τις επόμενες ημέρες, με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιοδικές βροχές, κυρίως στα βόρεια της χώρας και στο Αιγαίο.

Ανοιξιάτικες διαθέσεις με «διαλείμματα»

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός έχει ξεκινήσει με ανοιξιάτικες διαθέσεις, αν και δεν θα λείψουν τα διαλείμματα καταιγίδων. Οι βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στα βόρεια και στο Αιγαίο, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Γενικότερα, η πρόγνωση για σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, περιλαμβάνει ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις, και τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ το βράδυ αναμένονται φαινόμενα στα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις

Παρά τη γενικότερη τάση σταθεροποίησης, η Καθαρά Δευτέρα συνοδεύτηκε από ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ριπή ανέμων καταγράφηκε στο Πόρτο της Τήνου και έφτασε τα 108 χλμ./ώρα. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι εμφανίστηκαν ασθενέστεροι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 17 έως 18 βαθμούς, ενώ σε Δωδεκάνησα και Κρήτη θα αγγίξουν τοπικά τους 19 βαθμούς. Παγετός θα εκδηλωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί, πριν η ημέρα εξελιχθεί σε γενικά ήπιες συνθήκες.

Περιφερειακή πρόγνωση

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι αραιές νεφώσεις που θα εμφανιστούν από το απόγευμα, θα πυκνώσουν βαθμιαία και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά νότιοι με την ίδια ένταση. Το βράδυ, θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα, θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, οι αραιές νεφώσεις που θα εμφανιστούν το απόγευμα, θα πυκνώσουν βαθμιαία, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι ο καιρός αναμένεται να παραμείνει γενικά ήπιος. Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος, επισημαίνει: «Η ατμόσφαιρα δείχνει διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους το επόμενο δεκαπενθήμερο». Τονίζει ότι μετά από παρατεταμένη παρουσία βαρομετρικών χαμηλών και διαδοχικών κυμάτων αστάθειας, τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν μια πιο ήπια εξέλιξη, που χαρακτηρίζεται ως «οι αλκυονίδες των Μετεωρολόγων».

Παρά τη γενική βελτίωση, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και την Κρήτη ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή, προσφέροντας μια «μικρή ανάσα» από τη διαρκή επιχειρησιακή ένταση που προκάλεσαν οι πρόσφατες κακοκαιρίες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανώς το πρωί στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με ασθενείς τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα δυτικά τους 16 με 17 βαθμούς, στα βόρεια τους 13 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις

Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στο Αιγαίο, την Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

