Σε κατάσταση ετοιμότητας θέτει τους κατοίκους της Αττικής ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για τη διέλευση ενός σύντομου αλλά έντονου ψυχρού μετώπου. Παρότι τα φαινόμενα δεν χαρακτηρίζονται ως ακραία, η ταχύτητα και η φύση τους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Το ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει το λεκανοπέδιο το απόγευμα προς το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Διάρκεια: Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν από μία έως τέσσερις ώρες.

Χαρακτηριστικά: Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, ραγδαίες μπόρες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και απότομη ενίσχυση των ανέμων.

Αιτία ανησυχίας: Η απότομη ανύψωση των θερμών αερίων μαζών από τις ψυχρότερες δημιουργεί συνθήκες μεγάλης αστάθειας, που στην Αττική μπορεί να εκδηλωθούν με τοπική ένταση λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Η εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο (21-22/2)

Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί σταδιακά προς τα ανατολικά, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Σάββατο 21/2: Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά (Θράκη, Εύβοια, Αιγαίο), πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.



Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά (Θράκη, Εύβοια, Αιγαίο), πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ. Κυριακή της Τυρινής 22/2: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα νότια και ανατολικά με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Τα νέα για τους εορτασμούς της Καθαρής Δευτέρας είναι ενθαρρυντικά, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας θα έχει απομακρυνθεί.

Γενική εικόνα: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις μόνο τις πρωινές ώρες.



Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις μόνο τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο Αιγαίο, στρεφόμενοι σε δυτικούς από το απόγευμα.



Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο Αιγαίο, στρεφόμενοι σε δυτικούς από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Αναμένεται μικρή άνοδος, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, διευκολύνοντας το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Τοπικές βροχές σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Έρχεται κακοκαιρία «εξπρές» από την Τρίτη