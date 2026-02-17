Ένα απόκοσμο σκηνικό με υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με το φαινόμενο να παρουσιάζει ασυνήθιστη ένταση και συχνότητα για την εποχή. Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί ότι αν και η μεταφορά σκόνης τον Φεβρουάριο δεν είναι πρωτόγνωρη, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των φετινών επεισοδίων προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Ρεκόρ συγκεντρώσεων και «πέπλο» από την Κρήτη ως την Ήπειρο

Η ένταση του φαινομένου κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τις μετρήσεις να δείχνουν τιμές που θυμίζουν ακραίες καταστάσεις.

Εκτόξευση τιμών: Από τα φυσιολογικά επίπεδα των 20-30 μικρογραμμαρίων, οι συγκεντρώσεις εκτινάχθηκαν στα 540 μικρογραμμάρια την Κυριακή 15/02. Μεγάλη διάρκεια: Το επεισόδιο διήρκεσε τουλάχιστον 18 συνεχόμενες ώρες με ιδιαίτερα υψηλά φορτία σωματιδίων. Γεωγραφική έκταση: Η σκόνη κάλυψε τα πάντα, από την Κρήτη (όπου καταγράφηκε με λεπτομέρεια από δορυφόρους της NASA και του Sentinel-2) μέχρι την Ήπειρο και τις κορυφές του Παρνασσού.

Γιατί «χάθηκε» ο φετινός χειμώνας

Η συχνότητα των επεισοδίων μεταφοράς σκόνης συνδέεται άμεσα με την απουσία παραδοσιακού χειμερινού καιρού. Από την αρχή του έτους έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον οκτώ επεισόδια αφρικανικής σκόνης.

Το μοτίβο του καιρού: Η κυριαρχία των νοτιάδων και η έλλειψη χαμηλών θερμοκρασιών διευκολύνουν τη μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα.

Υψηλές θερμοκρασίες: Τις τελευταίες 10 ημέρες, ο υδράργυρος βρίσκεται σταθερά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Κλιματική αλλαγή: Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σαφές δείγμα της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι ήπιοι χειμώνες γίνονται πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Οι προβλέψεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Παρά τις μεγάλες ποσότητες βροχής που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα —με τη λεκάνη του Μόρνου να καταγράφει τα μεγαλύτερα ύψη βροχής της δεκαετίας— ο καιρός παραμένει ασταθής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα «διάλειμμα» κρύου αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, θυμίζοντας τις σύντομες εισβολές ψύχους που είδαμε στα τέλη Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, η προσοχή παραμένει στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις, αν και αναγκαίες για τους ταμιευτήρες, έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα λόγω του κορεσμού του εδάφους.

