Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι ο έντονα άστατος χαρακτήρας του, με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό να τον χαρακτηρίζει ως «καιρό μασκαρά», καθώς συνδυάζει βροχές, χιόνια στα βουνά, αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (13/2)

Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Καταιγίδες: Τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη, Αιγαίο και Έβρο.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί με ένταση 7-8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 20°C.

Αττική & Θεσσαλονίκη: Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με 17°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Φαινόμενα: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές στα βορειοδυτικά (Ήπειρος, Ιόνιο), οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα κλείσει από το απόγευμα.

Άνεμοι: Στροφή σε νότιους 6-7 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Σε περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει τους 18-20°C στις περισσότερες περιοχές.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πιθανόν τοπικά ισχυρές.

Σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Άνεμοι: Νότιοι θυελλώδεις στο Αιγαίο, εντάσεως 8-9 μποφόρ.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Φαινόμενα: Γενικευμένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιόνια: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση σε όλη την επικράτεια.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Η κακοκαιρία επιμένει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Χιόνια: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Άνεμοι: Πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ στα πελάγη.

