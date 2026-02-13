Καιρός «Μασκαράς»: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ και αφρικανική σκόνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι ο έντονα άστατος χαρακτήρας του, με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό να τον χαρακτηρίζει ως «καιρό μασκαρά», καθώς συνδυάζει βροχές, χιόνια στα βουνά, αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (13/2)
Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

  • Καταιγίδες: Τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη, Αιγαίο και Έβρο.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί με ένταση 7-8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 20°C.
  • Αττική & Θεσσαλονίκη: Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με 17°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

  • Φαινόμενα: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές στα βορειοδυτικά (Ήπειρος, Ιόνιο), οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα κλείσει από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Στροφή σε νότιους 6-7 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Σε περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει τους 18-20°C στις περισσότερες περιοχές.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

  • Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πιθανόν τοπικά ισχυρές.
  • Σκόνη: Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια τμήματα.
  • Άνεμοι: Νότιοι θυελλώδεις στο Αιγαίο, εντάσεως 8-9 μποφόρ.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

  • Φαινόμενα: Γενικευμένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.
  • Χιόνια: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.
  • Θερμοκρασία: Μικρή πτώση σε όλη την επικράτεια.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

  • Καιρός: Η κακοκαιρία επιμένει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά.
  • Χιόνια: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας.
  • Άνεμοι: Πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ στα πελάγη.

