Με βροχερό σκηνικό και αυξημένη συννεφιά θα γίνει σήμερα και αύριο το παραδοσιακό «τσίκνισμα», καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βροχές που ξεκίνησαν από τα δυτικά και νότια θα επεκταθούν σταδιακά παντού, ενώ από το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός εφιστά την προσοχή, τονίζοντας πως οι «ποτιστικές βροχές» θα επιβαρύνουν τα ήδη κορεσμένα εδάφη, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα και τον Έβρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες

Το κύμα κακοκαιρίας θα κορυφωθεί τη νύχτα και ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, με τα κυριότερα χαρακτηριστικά να είναι:

Ισχυρές βροχές : Από το μεσημέρι σε όλη τη χώρα, με ένταση στα δυτικά, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο.



: Από το μεσημέρι σε όλη τη χώρα, με ένταση στα δυτικά, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Θυελλώδεις άνεμοι: Οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.



Οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Χιονοπτώσεις : Πρόσκαιρα φαινόμενα θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά (Ήπειρος, Δυτική Στερεά).



: Πρόσκαιρα φαινόμενα θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά (Ήπειρος, Δυτική Στερεά). Αφρικανική σκόνη: Από την Κυριακή, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Παρά τις βροχές, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα:

Αττική: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη: Από 8 έως 16 βαθμούς, με νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Βόρεια Ελλάδα: Η μέγιστη στους 14-16 βαθμούς.

Νότιο Αιγαίο & Κρήτη: Πιο ήπιος καιρός με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 19-20 βαθμούς.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από το απόγευμα της Παρασκευής στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο το Σαββατοκύριακο της Αποκριάς θα διατηρηθεί άστατο σε αρκετές περιοχές.

Ο καιρός των επόμενων ημερών: Από τις λάσπες της Τσικνοπέμπτης στη σκόνη της Κυριακής

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε σήμερα θα έχει διάρκεια, με τον υδράργυρο να κάνει «παιχνίδια» και τους ανέμους να ανεβάζουν στροφές. Οι κάτοικοι στις περισσότερες περιοχές θα χρειαστούν ομπρέλες, ενώ οι ψησταριές της Τσικνοπέμπτης θα πρέπει να βρουν στεγασμένο καταφύγιο.

Τσικνοπέμπτη 12/2: «Βουτιά» στη βροχή

Η ημέρα των κρεατοφάγων θα είναι η πιο δύσκολη της εβδομάδας.

Φαινόμενα: Βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το πρωί στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν ξανά στη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί στα 5 με 7 μποφόρ, γεγονός που θα κρατήσει τη θερμοκρασία ψηλά (έως 20 βαθμούς στα νησιά), αλλά θα κάνει την αίσθηση του καιρού πολύ υγρή.

Παρασκευή 13/2: Σταδιακή εκτόνωση

Το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει από το μεσημέρι.

Πού θα βρέχει: Τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη.

Βελτίωση: Από το απόγευμα, ο καιρός στα δυτικά και τα κεντρικά θα καθαρίσει, αφήνοντας ελπίδες για ένα πιο ήπιο βράδυ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με το κρύο να είναι αισθητό μόνο στα ορεινά όπου θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Σάββατο 14/2: Η προσωρινή παύση

Μια μέρα με «διπλό» πρόσωπο.

Πρωί: Λίγες νεφώσεις και αρκετά ανοίγματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Απόγευμα: Νέο κύμα ασθενών βροχών θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επεκτεινόμενο μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη χώρα.

Άνεμοι: Οι νοτιάδες επιστρέφουν δριμύτεροι, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κυριακή 15/2: Σκόνη και θυελλώδεις νοτιάδες

Η εβδομάδα κλείνει με έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Αφρικανική σκόνη: Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα στα κεντρικά και νότια.

Άνεμοι-Μαμούθ: Στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα πνέουν με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 9 μποφόρ, γεγονός που πιθανώς να δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Βροχές: Θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με «λασποβροχές».

