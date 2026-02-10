Το βαρομετρικό χαμηλό που εντοπίζεται στο Νότιο Ιόνιο κινείται ανατολικά και επηρεάζει άμεσα τη χώρα, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το σκηνικό θα παραμείνει άστατο τόσο σήμερα, Τρίτη 10/2, όσο και τα επόμενα 24ωρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση ανά περιοχή για σήμερα

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς.

Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Μακεδονία, Θράκη: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 18 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 11/2: Νέα επιδείνωση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν καταιγίδες που πιθανώς να είναι ισχυρές.

Πέμπτη 12/2 (Τσικνοπέμπτη): Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο ανατολικό Αιγαίο το πρωί και στα δυτικά το βράδυ.

Παρασκευή 13/2: Τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Σάββατο 14/2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

