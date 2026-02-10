Καιρός: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 20 άτομα
Καιρός: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Το βαρομετρικό χαμηλό που εντοπίζεται στο Νότιο Ιόνιο κινείται ανατολικά και επηρεάζει άμεσα τη χώρα, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το σκηνικό θα παραμείνει άστατο τόσο σήμερα, Τρίτη 10/2, όσο και τα επόμενα 24ωρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση ανά περιοχή για σήμερα
Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς.
Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.
Μακεδονία, Θράκη: Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.
Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 18 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες
Τετάρτη 11/2: Νέα επιδείνωση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν καταιγίδες που πιθανώς να είναι ισχυρές.
Πέμπτη 12/2 (Τσικνοπέμπτη): Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο ανατολικό Αιγαίο το πρωί και στα δυτικά το βράδυ.
Παρασκευή 13/2: Τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Σάββατο 14/2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός «ασανσέρ» μέχρι την Τσικνοπέμπτη: 20άρια, καταιγίδες και αγωνία για πλημμύρες στον Έβρο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κουμπάρα του Αργυρού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι οικογένειά μου» – Οι δηλώσεις που φουντώνουν τις φήμες για εγκυμοσύνη
ShowBiz

Κουμπάρα του Αργυρού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι οικογένειά μου» – Οι δηλώσεις που φουντώνουν τις φήμες για εγκυμοσύνη

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του άνδρα που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί στην Καλλιθέα
Κοινωνία

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του άνδρα που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί στην Καλλιθέα

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ.: Μην ανοίξετε αυτό το SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς αδειάζουν λογαριασμούς
Κοινωνία

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ.: Μην ανοίξετε αυτό το SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς αδειάζουν λογαριασμούς

Δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια – «Εξαφανίστηκε σαν κυρία»
Κοινωνία

Δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια – «Εξαφανίστηκε σαν κυρία»

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Τουλάχιστον 10 λεπτά κάτω από το νερό το κοριτσάκι – Σε καφετέρια οι γονείς
Κοινωνία

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Τουλάχιστον 10 λεπτά κάτω από το νερό το κοριτσάκι – Σε καφετέρια οι γονείς