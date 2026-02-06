«Ο καιρός της Μαρμότας»: 19άρια στην Αθήνα αλλά με προσοχή στα κορεσμένα εδάφη - Η πρόγνωση Κολυδά

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 41 άτομα
«Ο καιρός της Μαρμότας»: 19άρια στην Αθήνα αλλά με προσοχή στα κορεσμένα εδάφη - Η πρόγνωση Κολυδά

Ένα επαναλαμβανόμενο καιρικό μοτίβο, που ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει συμβολικά ως «καιρό της Μαρμότας», αναμένεται να κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Το σκηνικό θα συνθέτουν οι ήπιες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία και οι ασθενείς αλλά συχνές βροχοπτώσεις, διαμορφώνοντας μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά Φεβρουάριο.

Ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα
Για την πρωτεύουσα, τα νέα είναι ευχάριστα για όσους προγραμματίζουν εξορμήσεις, καθώς ο υδράργυρος το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει τοπικά στους 19°C. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενισχύοντας την αίσθηση του ήπιου χειμώνα. Ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα, παροδικές και ασθενείς βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική, χωρίς όμως να προκαλέσουν προβλήματα.

Πού θα βρέχει περισσότερο
Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα (αν και όχι ακραία) σε δύο συγκεκριμένες ζώνες:

  • Στα δυτικά τμήματα της χώρας.
  • Στο ανατολικό Αιγαίο.

Στις περιοχές αυτές οι βροχές θα είναι συχνότερες, διατηρώντας το σκηνικό της «επαναλαμβανόμενης» καθημερινότητας.

Καμπανάκι για τα κορεσμένα εδάφη
Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα των φαινομένων, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και μια μέτρια βροχόπτωση να προκαλέσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το χώμα δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό. Η παρακολούθηση των υδατορεμάτων σε αυτές τις περιοχές κρίνεται απαραίτητη.

 
Πίνακας Metadata

Διαβάστε ακόμα: Άστατος καιρός με «κοκτέιλ» φαινομένων: Βροχές, σκόνη και ισχυροί νοτιάδες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία: 34χρονη πέθανε μετά από επέμβαση για αμυγδαλές – Καταγγελίες για «εγκληματικά λάθη» και ελλιπή ιατρικό φάκελο
Κοινωνία

Τραγωδία: 34χρονη πέθανε μετά από επέμβαση για αμυγδαλές – Καταγγελίες για «εγκληματικά λάθη» και ελλιπή ιατρικό φάκελο

Οικογενειακή συγκίνηση στην Κέρκυρα: Ο Σάκης Ρουβάς χειροκρότησε τον πατέρα του στην επιστροφή του στο θέατρο
ShowBiz

Οικογενειακή συγκίνηση στην Κέρκυρα: Ο Σάκης Ρουβάς χειροκρότησε τον πατέρα του στην επιστροφή του στο θέατρο

Κομοτηνή: Νεκρός 55χρονος που παρασύρθηκε από τον ποταμό Βοζβόζη – Αγνόησε την απαγόρευση στην ιρλανδική διάβαση
Κοινωνία

Κομοτηνή: Νεκρός 55χρονος που παρασύρθηκε από τον ποταμό Βοζβόζη – Αγνόησε την απαγόρευση στην ιρλανδική διάβαση

Η δύναμη των 5 λεπτών: Πώς μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μειώνει τους πρόωρους θανάτους κατά 10%
Υγεία

Η δύναμη των 5 λεπτών: Πώς μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μειώνει τους πρόωρους θανάτους κατά 10%

Θρίλερ για γνωστό YouTuber: Τρύπωσε στο «νησί της ακολασίας» του Επστάιν και τώρα τον πολιορκούν μαύρα SUV
Viral

Θρίλερ για γνωστό YouTuber: Τρύπωσε στο «νησί της ακολασίας» του Επστάιν και τώρα τον πολιορκούν μαύρα SUV