Ένα επαναλαμβανόμενο καιρικό μοτίβο, που ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει συμβολικά ως «καιρό της Μαρμότας», αναμένεται να κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Το σκηνικό θα συνθέτουν οι ήπιες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία και οι ασθενείς αλλά συχνές βροχοπτώσεις, διαμορφώνοντας μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά Φεβρουάριο.

Ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

Για την πρωτεύουσα, τα νέα είναι ευχάριστα για όσους προγραμματίζουν εξορμήσεις, καθώς ο υδράργυρος το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει τοπικά στους 19°C. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενισχύοντας την αίσθηση του ήπιου χειμώνα. Ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα, παροδικές και ασθενείς βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους και στην Αττική, χωρίς όμως να προκαλέσουν προβλήματα.

Πού θα βρέχει περισσότερο

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα (αν και όχι ακραία) σε δύο συγκεκριμένες ζώνες:

Στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Στο ανατολικό Αιγαίο.

Στις περιοχές αυτές οι βροχές θα είναι συχνότερες, διατηρώντας το σκηνικό της «επαναλαμβανόμενης» καθημερινότητας.

Καμπανάκι για τα κορεσμένα εδάφη

Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα των φαινομένων, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και μια μέτρια βροχόπτωση να προκαλέσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το χώμα δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό. Η παρακολούθηση των υδατορεμάτων σε αυτές τις περιοχές κρίνεται απαραίτητη.



