Πώς να προστατέψετε τα φυτά σας από τον παγετό: Το κόλπο με το «διπλό νάιλον» και το πότισμα που σώζει το μπαλκόνι

Ο παγετός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των φυτών μας και η επερχόμενη «πολική φωτοβολίδα» της Δευτέρας απειλεί να καταστρέψει τα μπαλκόνια μας μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχουν όμως μερικά επαγγελματικά κόλπα που μπορούν να δημιουργήσουν μια αδιαπέραστη «ασπίδα» προστασίας ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα καλλωπιστικά. Μάθετε πώς το σωστό timing στο πότισμα και η στρατηγική τοποθέτηση στις γλάστρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι και μια ολοκληρωτική καταστροφή.

Η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου προκαλεί πάγωμα των υγρών μέσα στα κύτταρα των φυτών, με αποτέλεσμα αυτά να σπάνε και το φυτό να «καίγεται». Πριν η κακοκαιρία χτυπήσει την πόρτα μας, ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό επιβίωσης:

1. Το κόλπο του μεσημεριανού ποτίσματος Ακούγεται οξύμωρο, αλλά το πότισμα πριν τον παγετό σώζει ζωές. Ποτίστε τα φυτά σας το μεσημέρι του Σαββάτου ή της Κυριακής, όταν έχει ακόμα λίγη ζέστη. Το υγρό χώμα έχει την ιδιότητα να συγκρατεί τη θερμότητα πολύ καλύτερα από το στεγνό, λειτουργώντας ως μονωτικό στρώμα που προστατεύει τις ευαίσθητες ρίζες κατά τη διάρκεια της παγωμένης νύχτας. Προσοχή: Μην βρέχετε τα φύλλα, μόνο το χώμα!

2. Η στρατηγική του «διπλού νάιλον» Για τα πολύ ευαίσθητα φυτά (όπως οι γαρδένιες, οι φίκους ή τα τροπικά), χρησιμοποιήστε διάφανο νάιλον συσκευασίας ή το ειδικό αντιπαγετικό ύφασμα (αράχνη).

Προσοχή: Το νάιλον δεν πρέπει να ακουμπά απευθείας πάνω στα φύλλα γιατί θα τα παγώσει. Χρησιμοποιήστε 3-4 καλάμια ή στηρίγματα για να δημιουργήσετε ένα μικρό «θερμοκήπιο».



Το νάιλον δεν πρέπει να ακουμπά απευθείας πάνω στα φύλλα γιατί θα τα παγώσει. Χρησιμοποιήστε 3-4 καλάμια ή στηρίγματα για να δημιουργήσετε ένα μικρό «θερμοκήπιο». Extra Tip: Ανοίξτε μερικές τρύπες για να αναπνέει το φυτό και αφαιρέστε το μόλις βγει ο ήλιος για να αποφύγετε τη συμπύκνωση υγρασίας που προκαλεί μύκητες.

3. Ομαδοποίηση και «απάνεμα» σημεία Μεταφέρετε όλες τις γλάστρες σας κοντά στους τοίχους του σπιτιού, ιδανικά σε σημεία που δεν τα πιάνει ο βοριάς. Τοποθετήστε τις γλάστρες τη μία δίπλα στην άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, τα φυτά μοιράζονται τη θερμοκρασία τους και δημιουργούν ένα «μικροκλίμα» που μπορεί να είναι 2-3 βαθμούς υψηλότερο από το υπόλοιπο περιβάλλον.

4. Προστασία της γλάστρας (Οι ρίζες είναι το παν) Συχνά ξεχνάμε ότι οι ρίζες υποφέρουν περισσότερο. Αν έχετε φυτά σε πήλινες ή πλαστικές γλάστρες, τυλίξτε το εξωτερικό της γλάστρας με αεροπλάστ (νάιλον με φυσαλίδες) ή ακόμα και με παλιά υφάσματα/τσουβάλια. Αυτό θα εμποδίσει το χώμα να παγώσει τελείως.

5. Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε

Η λίπανση ενθαρρύνει τη νέα βλάστηση, η οποία είναι πολύ τρυφερή και θα καταστραφεί αμέσως από το κρύο. Μην κλαδεύετε: Τα ξερά κλαδιά ή φύλλα στην κορυφή λειτουργούν ως φυσικό προστατευτικό στρώμα για το εσωτερικό του φυτού. Κλαδέψτε αφού περάσει οριστικά το κύμα κακοκαιρίας.

Editor's Tip: Αν έχετε ευαίσθητα φυτά σε εσωτερικό χώρο, κρατήστε τα μακριά από τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά, καθώς η απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας και ο ξηρός αέρας είναι εξίσου επικίνδυνα με το κρύο.

