Λευκή Πρωτοχρονιά στα ορεινά της Τήνου: Χιόνια στα χωριά, χιονόνερο στην πόλη – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό μπήκε το 2026 στην Τήνος, με το τσουχτερό κρύο και τις χαμηλές θερμοκρασίες να φέρνουν χιόνια στα ορεινά και χιονόνερο στα χαμηλότερα υψόμετρα του νησιού. Η Πρωτοχρονιά βρήκε την Τήνο με αυξημένες νεφώσεις και παροδικά φαινόμενα, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν περισσότερο ηπειρωτική Ελλάδα παρά Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε χωριά με μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως ο Αρνάδος, ο Τριαντάρος, τα Δυο Χωριά, ο Φαλατάδος, η Στενή, ο Κέχρος και η Μέση. Σε αρκετές περιπτώσεις το χιόνι στρώθηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Αντίθετα, στην πόλη της Τήνου και γενικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα, τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν κυρίως με τη μορφή χιονόνερου, ενώ το κρύο παρέμεινε ιδιαίτερα αισθητό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σταδιακή βελτίωση από αύριο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού, από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων. Οι νεφώσεις θα περιοριστούν και θα κάνουν την εμφάνισή τους διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρά τη βελτίωση, το ψύχος θα συνεχίσει να γίνεται αισθητό, κυρίως στα ορεινά χωριά του νησιού, διατηρώντας το χειμωνιάτικο χαρακτήρα των πρώτων ημερών του νέου έτους.

Η φετινή Πρωτοχρονιά, πάντως, θα μείνει αξέχαστη για την Τήνο, καθώς συνδύασε το γιορτινό κλίμα με εικόνες χιονισμένων χωριών και αυθεντικό χειμώνα στις Κυκλάδες.

