Με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό μπήκε το 2026 σε μεγάλο μέρος της Ελλάδα, με τον παγετό να κάνει αισθητή την παρουσία του από τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς. Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας καταγράφηκαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώθηκαν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην Αττική, το νέο έτος έκανε «ποδαρικό» με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, αλλά και σε περιοχές από τα 350–400 μέτρα υψόμετρο. Ωστόσο, τα φαινόμενα είχαν σύντομη διάρκεια και ο καιρός βελτιώθηκε γρήγορα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σε Μακεδονία και Θράκη, το πρωινό ξεκίνησε με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, ενώ στη δυτική Μακεδονία οι θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους -10 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επικράτησαν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τα φαινόμενα περιορίστηκαν κυρίως στην Κρήτη μέχρι τις βραδινές ώρες.

Οι βοριάδες ενίσχυσαν το αίσθημα του κρύου, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 5–6 βαθμούς στα βόρεια, τους 9–10 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 11–13 βαθμούς στις περισσότερες νότιες περιοχές, ενώ μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα πλησίασε τους 14 βαθμούς.

Παγετός καταγράφηκε κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης προσοχής για τους οδηγούς.

Πότε αλλάζει το σκηνικό

Από την Παρασκευή, η εικόνα του καιρού αρχίζει σταδιακά να μεταβάλλεται. Αν και το κρύο θα επιμείνει νωρίς το πρωί, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, φτάνοντας τους 11–14 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 16 βαθμούς στα νότια. Παράλληλα, από τα δυτικά αναμένονται νέες βροχές και τοπικές καταιγίδες, με χιονοπτώσεις να περιορίζονται πλέον στα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη. Το χειμωνιάτικο «διάλειμμα» με χιόνια και παγετό φαίνεται να υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε πιο ήπιες, αλλά άστατες καιρικές συνθήκες.

