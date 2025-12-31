Με έντονο ψύχος και χιονοπτώσεις μπαίνει το νέο έτος, καθώς η Πρωτοχρονιά καταγράφεται – έως τώρα – ως η πιο κρύα ημέρα του φετινού χειμώνα. Η ψυχρή εισβολή επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με χιόνια ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Στην Αττική, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην Πάρνηθα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ενώ στην Εύβοια το χιόνι έστρωσε πυκνά, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους -1°C. Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι σε λίγες μόνο ώρες ο υδράργυρος «βούτηξε» έως και 10 βαθμούς.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Οι πιο χαμηλές τιμές που καταγράφηκαν σήμερα:

Μέτσοβο: -5°C

Σιάτιστα: -5°C

Φλώρινα: -4°C

Πτολεμαΐδα: -4°C

Αμύνταιο: -4°C

Πού και πότε θα χιονίσει

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσος Αρνιακός, ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται τις πρώτες πρωινές ώρες (03:00–05:00), κυρίως σε:

Εύβοια

Ανατολική Στερεά

Υπερβόρεια προάστια της Αττική (Γραμματικό, Βαρνάβας, Άγιος Στέφανος, Καπανδρίτι, Μαλακάσα)

Σποράδες

Ορεινά της Πελοποννήσου

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά: Καβάλα, Θάσος, Θράκη, Λήμνος, Σαμοθράκη, Λέσβος, Χίος και ορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και επικράτηση ηλιοφάνειας.

Πιθανότητα για χιονοκαταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο

Νεότερα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr) δείχνουν χαμηλές θερμοκρασίες με περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως στο Αιγαίο, από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει πρόσκαιρα πιθανότητα για χιονοκαταιγίδες, ενώ παγετός θα σημειωθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Τι εξηγεί η «δυναμική» της κακοκαιρίας

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς διευκρίνισε ότι, παρότι οι θερμοκρασίες είναι επαρκώς χαμηλές, λείπει ο μηχανισμός που θα έδινε εκτεταμένες και παρατεταμένες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας. Τα φαινόμενα προκύπτουν κυρίως από διεργασίες χαμηλών στρωμάτων (κοντά στα 850 hPa), με τοπικό και διαλείποντα χαρακτήρα, χωρίς τη «βάθια» δυναμική υποστήριξη της ανώτερης τροπόσφαιρας.

Συμπέρασμα: Κρύο θα κάνει, χιόνια θα πέσουν – κατά τόπους και αξιόλογα – αλλά χωρίς γενικευμένο, μακράς διάρκειας χιονιά. Προσοχή στον παγετό, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

