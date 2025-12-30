Με έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να μπει το νέο έτος στη χώρα, καθώς οι επόμενες ημέρες φέρνουν απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις. Το κρύο θα γίνει αισθητό ήδη από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η τελευταία εβδομάδα του χρόνου χαρακτηρίζεται από «έντονη ψυχρή εισβολή», με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Ιανουαρίου, πριν αρχίσει σταδιακά μια μικρή άνοδος.

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «στόχαστρο» του ψύχους

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το πιο έντονο κρύο θα επηρεάσει:

τη βόρεια Ελλάδα, με ισχυρό παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες,

τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα,

ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Για την Αττική, τα μέχρι στιγμής δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν πρόσκαιρες νιφάδες στα υπερβόρεια τμήματα του νομού γύρω από την αλλαγή του χρόνου, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρά προβλήματα.

Τι καιρό θα κάνει ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Την 1η Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι γενικά ψυχρός, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά αυτών των περιοχών ενδέχεται να σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα:

στα βόρεια δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 6–8°C,

στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10–12°C,

ενώ στα δυτικά και τα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει τοπικά τους 13–15°C.

Παγετός θα σημειωθεί εκ νέου στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη ένταση στη βόρεια χώρα.

Πότε «μαλακώνει» ο καιρός

Από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου διαφαίνεται σταδιακή μεταβολή, με νοτιάδες, περισσότερες νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Ωστόσο, τα πρωινά στις ηπειρωτικές περιοχές θα παραμείνουν κρύα, με τοπικό παγετό.

Το νέο έτος, λοιπόν, κάνει ποδαρικό με… χειμωνιάτικες διαθέσεις, φέρνοντας κρύο, άνεμο και λίγα χιόνια, πριν δώσει τη σκυτάλη σε πιο ήπιες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

