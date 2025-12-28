# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αλλάζει ο καιρός λίγο πριν την Πρωτοχρονιά: Πού έρχονται κρύο, βροχές και χιόνια στην Ελλάδα

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, με τη χειμωνιάτικη εικόνα να επιστρέφει δυναμικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μετά το σχετικά ήπιο διάστημα των Χριστουγέννων, ψυχρές αέριες μάζες αρχίζουν να επηρεάζουν τη χώρα, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το κύμα κακοκαιρίας θα γίνει πιο αισθητό από τα μέσα της εβδομάδας, επηρεάζοντας κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τη Κεντρική Ελλάδα. Σε περιοχές της Μακεδονία και της Θεσσαλία αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες.

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολές με διαστήματα συννεφιάς και τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, κυρίως τις βραδινές και πρωινές ώρες. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και σε πολλές περιοχές της Νότια Ελλάδα, χωρίς ωστόσο ακραία φαινόμενα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις, ενώ δεν αποκλείονται προβλήματα σε ορεινό οδικό δίκτυο λόγω παγετού.

Καθώς πολλοί σχεδιάζουν μετακινήσεις για την Πρωτοχρονιά, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν προσοχή, ειδικά σε ορεινές περιοχές και σε δρόμους με αυξημένη πιθανότητα χιονόπτωσης. Ο φετινός αποχαιρετισμός του χρόνου φαίνεται πως θα γίνει με καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας.

