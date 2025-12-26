Χωρίς έντονα φαινόμενα και με θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή αναμένεται να γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με την πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάλυσή του επισημαίνει ότι η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με ήπιο χειμωνιάτικο σκηνικό, χωρίς γενικευμένες βροχές, ενώ ο καιρός των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου θα χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα και σταδιακή επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα τοποθετείται κοντά σε ζώνες αρνητικών θερμοκρασιακών ανωμαλιών, κάτι που σημαίνει ελαφρώς χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο ακραίο ψύχος. Ο καιρός αποκτά περισσότερο «χειμερινό χαρακτήρα», αλλά με ήπια ένταση.

????H ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026

Τι προβλέπει η ΕΜΥ μέχρι και την Πρωτοχρονιά



Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12)

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια

Σποραδικές ασθενείς βροχές κυρίως σε νησιωτικές περιοχές

Λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά

Βόρειοι άνεμοι 4–6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα πελάγη

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και παγετός νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά

Πρωτοχρονιά (1/1)

Καιρός γενικά σταθερός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα

Θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή

Τοπικές νεφώσεις σε ανατολικές και νότιες περιοχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση



Συμπέρασμα

Η υποδοχή του 2026 θα γίνει χωρίς καιρικά απρόοπτα, με κρύο που θυμίζει χειμώνα αλλά χωρίς έντονες κακοκαιρίες. Ιδανικές συνθήκες για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες, με μοναδική προσοχή στον πρωινό παγετό στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός, όπως όλα δείχνουν, κάνει μια ήπια αλλά ξεκάθαρα χειμωνιάτικη «υπογραφή» στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

