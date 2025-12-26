Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει πτωτική τάση, κυρίως στα βόρεια.

Τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου. Στο Ιόνιο εκδηλώνονται σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα φαινόμενα σημειώθηκαν και σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια.

Καθώς προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενούν και στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να σταματήσουν μέχρι το βράδυ.

Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά επικρατούν βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο, κυρίως τις πρωινές ώρες, οι ριπές φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς, κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά κυμαίνεται από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 13 έως 16, στα δυτικά από 15 έως 17, ενώ στην υπόλοιπη χώρα φτάνει τους 16 με 19 βαθμούς. Νωρίς το πρωί σημειώνεται κατά τόπους παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν, με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα ανατολικά και βόρεια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν το βράδυ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές περιορίζονται σταδιακά από το πρωί έως το μεσημέρι, με λίγα χιόνια στα ορεινά. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σημειώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του Ιονίου, με βελτίωση από το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τα φαινόμενα είναι πιο έντονα τις πρωινές ώρες, ενώ σταδιακά εξασθενούν. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη επικρατούν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι βροχές περιορίζονται έως το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο ο καιρός παραμένει άστατος κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν πιο ήπιες συνθήκες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα βόρεια και ανατολικά, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Την Κυριακή αναμένεται βελτίωση, με σχεδόν αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ την Τρίτη αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχές στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

