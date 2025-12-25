Με άστατο καιρό και έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας κυλά η σημερινή ημέρα των Χριστουγέννων, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο βαρυχειμωνιά παρά εορταστική νηνεμία. Οι βροχές και οι καταιγίδες κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν και οι χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, με τη μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες επηρεάζουν επίσης τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παρουσιάζει διαστήματα αυξημένων νεφώσεων με τοπικές βροχές, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά σημειώνονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι στα βόρεια και στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση.

Η θερμοκρασία κινείται σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 16 με 19 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ωστόσο στα βόρεια παραμένει αισθητά χαμηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου ο παγετός δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες.

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει νεφελώδης, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες νωρίς το πρωί, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα εξασθενούν. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από μονοψήφιες τιμές το πρωί έως 17-18 βαθμούς το μεσημέρι στην πρωτεύουσα και έως 12 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Για τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και στο Ιόνιο, αλλά μέχρι το βράδυ υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται εκ νέου παγετός νωρίς το πρωί.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, αν και τοπικές βροχές θα συνεχιστούν σε ανατολικές περιοχές και στο Αιγαίο. Οι βοριάδες ενισχύονται και φέρνουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιο ψυχρές συνθήκες από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, όταν αναμένεται γενικευμένη ψύχρα και παγετός σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές με έντονα φαινόμενα ή παγετό.

