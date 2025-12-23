Με έντονα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας κάνει την εμφάνισή του από το βράδυ της Τρίτης (23/12), επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της χώρας. Την προειδοποίηση απηύθυνε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, κάνοντας λόγο για εορταστική περίοδο με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και –λίγες ημέρες αργότερα– πιθανές χιονοπτώσεις.

Απόψε η έναρξη της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ήδη από τις βραδινές ώρες, με τα φαινόμενα να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στο Ιόνιο και επεκτείνονται σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Πελοπόννησος. Παράλληλα, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στις υψηλές ορεινές κορυφές.

Κορύφωση παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων

Η ένταση των φαινομένων αναμένεται να αυξηθεί αισθητά από την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) και κυρίως ανήμερα (25/12). Όπως τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, «στο κόκκινο» θα βρεθούν περιοχές του Ιονίου, τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, αλλά και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Λόγω και των προηγούμενων κακοκαιριών που προηγήθηκαν με μικρή χρονική απόσταση, ο μετεωρολόγος κάλεσε τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Από το μεσημέρι των Χριστουγέννων και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται προς το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο.

Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το καιρικό μοτίβο θα συνοδεύεται από ισχυρούς έως πολύ ισχυρούς ανέμους σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αν και δεν προβλέπεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου, απαιτείται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σενάρια για «λευκή» Πρωτοχρονιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση του καιρού για την αλλαγή του χρόνου. Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, υπάρχουν ενδείξεις για έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό την Πρωτοχρονιά, με πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα και γενικευμένο κρύο. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, απαιτείται ακόμη επιφύλαξη, καθώς δεν υπάρχει πλήρης σύγκλιση όλων των προγνωστικών μοντέλων.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο μετεωρολόγος επισήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκαλέσει ο καιρός, με την απαραίτητη προσοχή οι μετακινήσεις και οι εορταστικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουν έντονο καιρικό αποτύπωμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο αν η Πρωτοχρονιά θα μας βρει με χιόνια και βαρυχειμωνιά.

