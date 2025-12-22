Ξεκάθαρη αρχίζει να γίνεται η εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων, με τους μετεωρολόγους να συγκλίνουν στο ίδιο μοτίβο: βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, χειμωνιάτικες θερμοκρασίες και χιόνια κυρίως στα ορεινά, ενώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην αλλαγή του χρόνου, όπου δεν αποκλείονται πιο έντονες χειμερινές συνθήκες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν με μουντό καιρό και αρκετές βροχές, κυρίως στο διάστημα Τρίτης έως Πέμπτης. Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα. Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με το τέλος του 2025 να συνοδεύεται από περισσότερο κρύο και ενδεχόμενες «λευκές» εκπλήξεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σημειώνει ότι από το απόγευμα της Τρίτης έως και τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, ενώ η θερμοκρασία θα κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Αναλυτικότερη εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εξηγεί ότι βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επηρεάσει τη χώρα από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου. Η επιδείνωση θα κορυφωθεί παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων, με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα φέρουν βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα ξεκινήσει ιδιαίτερα άστατος στις περισσότερες περιοχές, όμως σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς το Αιγαίο.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν στροφή σε πιο «βαρυχειμωνιάτικο» σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Παρότι οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι απαιτείται ακόμη επιφύλαξη, το κρύο θεωρείται σχεδόν βέβαιο, με τα φαινόμενα να ξεκαθαρίζουν τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις ή αποδράσεις τις γιορτινές ημέρες καλό είναι να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία καιρού και να οπλιστούν με… χειμωνιάτικη προετοιμασία.

