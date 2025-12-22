Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με βροχές και αυξημένες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το ίδιο μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τοπικές βροχές εκδηλώνονται κυρίως στα κεντρικά και νότια Ιόνια νησιά, στη Στερεά Ελλάδα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Μαγνησία, στη βόρεια Πελοπόννησο, στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν παροδικές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους στα πελάγη τα 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα είναι περιορισμένη σε ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανό σχηματισμό ομίχλης κυρίως στη Θεσσαλία και τα δυτικά.

Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές, αγγίζοντας τους 14 βαθμούς στα βόρεια, τους 16 με 17 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και έως τους 18 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα, όμως, τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων

Την παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά, ενώ τοπικά φαινόμενα θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Ανήμερα Χριστούγεννα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν παντού και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση στα βόρεια.

Μετά τα Χριστούγεννα

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου το άστατο μοτίβο συνεχίζεται, με βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Συνολικά, οι γιορτές θα κυλήσουν με μεταβαλλόμενο καιρό, χωρίς ακραία φαινόμενα, αλλά με συχνές βροχές και τοπικά χιόνια στα ορεινά.

Διαβάστε ακόμα: Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα