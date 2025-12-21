Με φθινοπωρινό καιρό θα κυλήσουν οι ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς το σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ προς τα ορεινά δεν θα λείψουν και οι πρώτες ασθενείς χιονοπτώσεις.

Βροχές από Κρήτη έως Θεσσαλία

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ο καιρός παραμένει άστατος σε αρκετές περιοχές. Τοπικές βροχές εκδηλώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια νησιωτικά τμήματα, δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες.

Από το βράδυ τα φαινόμενα επεκτείνονται στα νησιά του Ιονίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν γενικά ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σε ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Πού θα βρέξει τη Δευτέρα και την Τρίτη

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι νεφώσεις διατηρούνται, με βροχές σε Ιόνιο, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε νότιες θαλάσσιες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ο καιρός παραμένει άστατος, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα ενισχύονται στα δυτικά. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις βραδινές ώρες.

Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν το βράδυ στα ηπειρωτικά, ενώ λίγα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βόρεια ορεινά.

Ανήμερα Χριστούγεννα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ο καιρός δεν αλλάζει ουσιαστικά. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Ελλάδα, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Το σκηνικό των γιορτών παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο, με τον καιρό να απαιτεί αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές με έντονα φαινόμενα και ορεινά τμήματα.

