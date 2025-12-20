Με φθινοπωρινό «γύρισμα» θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, καθώς από τις πρώτες ώρες της ημέρας κάνουν την εμφάνισή τους αυξημένες νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το απόγευμα το σκηνικό γίνεται πιο άστατο, κυρίως στα νότια και τις νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές, ενώ καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται κατά τόπους να είναι πιο έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι έως ισχυροί στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η εικόνα σήμερα ανά περιοχή

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια, τους 15 με 17 στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 14 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Την Κυριακή (21/12) οι βροχές θα συνεχιστούν σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με καταιγίδες κυρίως στα νότια και ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Στη βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος.

Τη Δευτέρα (22/12) και την Τρίτη (23/12) αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από την Τρίτη προβλέπεται επιδείνωση στα δυτικά με καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Τετάρτη (24/12), παραμονή Χριστουγέννων, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

