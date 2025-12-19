Αλλαγή σκηνικού φέρνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, βάζοντας τέλος στην καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, βαρομετρικό σύστημα από τα δυτικά προκαλεί αστάθεια κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, επηρεάζοντας τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τμήματα του νοτίου Αιγαίου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής. Η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να μένει εκτός του βασικού πυρήνα των φαινομένων.

Στην Αττική προβλέπεται μουντός καιρός, με περιορισμένη ηλιοφάνεια και πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων από το απόγευμα του Σαββάτου. Η αστάθεια θα επιμείνει και τη Δευτέρα, με λίγα και γενικά ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Την Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων, ο καιρός παρουσιάζει νέα επιδείνωση, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Την Τετάρτη αναμένονται βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ θα επικρατήσουν νοτιάδες.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ήπια επίπεδα για την εποχή, χωρίς αξιόλογο ψύχος, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, με λιγότερες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές.

Προς την Πρωτοχρονιά, ωστόσο, διαφαίνεται στροφή σε πιο χειμερινό μοτίβο, με πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 έως 5 βαθμούς και τιμές πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τα χιονοδρομικά κέντρα.

