Με ήλιο και ήπιες θερμοκρασίες ξεκινά η σημερινή ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά μέσα στα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η καλοκαιρία δίνει σταδιακά τη θέση της σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Για σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κυρίως τις βραδινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 18-19 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια και τα Δωδεκάνησα. Την ίδια στιγμή, τις πρωινές και νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές λόγω ομίχλης, ενώ παγετός καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης κυρίως στη Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές, με χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στα βόρεια και στα ορεινά.

Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο ξεκινά σταδιακή μεταβολή του καιρού. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, αρχικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες και στη συνέχεια με χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη αίσθηση χειμώνα όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε πρόσφατη ανάρτησή του σημειώνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα αρχίζουν να συγκλίνουν όσον αφορά τον καιρό των εορτών, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία σταθεροποιείται. Όπως αναφέρει, ένα πρώτο αξιόλογο κύμα κακοκαιρίας από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φέρει βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Αντίστοιχη εικόνα δίνει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τονίζει ότι το κρύο θα ενταθεί τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, με ομίχλες και παγετό κατά τόπους, ενώ δεν αποκλείεται σε επόμενη φάση τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Συνολικά, ο καιρός των επόμενων ημερών αναμένεται πιο άστατος, με εναλλαγές φθινοπωρινών και χειμωνιάτικων χαρακτηριστικών. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν τοπικές διαφοροποιήσεις ενόψει των εορτών.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

