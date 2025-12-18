Αλλαγή σκηνικού στον καιρό φέρνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, καθώς οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, με τοπικά έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό προσεγγίζει από θαλάσσια περιοχή της βόρειας Αφρικής και θα κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά, περνώντας κυρίως από τα βορειότερα τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα του Σαββάτου, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και οι βροχές θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως:

- στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο

- στην Κρήτη

- στις Κυκλάδες

- στα Δωδεκάνησα

Δεν αποκλείεται το πέρασμα καταιγίδων και από τα νότια τμήματα της Αττικής. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία, οι Σποράδες και η Χαλκιδική, τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια και με μικρότερη διάρκεια.

Την Κυριακή, το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ παραμένει το ενδεχόμενο πρόσκαιρων καταιγίδων και στην Αττική.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι οι βροχές θα συνεχιστούν έως τα Χριστούγεννα, με νέα επιδείνωση από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στα δυτικά και νότια και πιο αξιόλογα φαινόμενα σε Δωδεκάνησα, Μαγνησία και Εύβοια. Την Τρίτη και την Τετάρτη (23–24/12) αναμένονται περισσότερες βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ ανήμερα τα Χριστούγεννα ο καιρός θα παραμείνει άστατος στις περισσότερες περιοχές.

Μετά τις 26 Δεκεμβρίου διαφαίνεται πτώση της θερμοκρασίας και ευνοϊκές συνθήκες για χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ προς το τέλος του μήνα τα φαινόμενα δείχνουν να εξασθενούν.

Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική πρόγνωση έχει ακόμη αβεβαιότητες. Όπως σημειώνει, από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένονται λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από τις 23–24 Δεκεμβρίου τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ωστόσο η βασική αβεβαιότητα αφορά τη θέση και την τροχιά των βαρομετρικών χαμηλών, που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την ένταση και την κατανομή των βροχών.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅ Έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους.… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025

Διαβάστε ακόμα: Καιρός Χριστουγέννων: Κοινή γραμμή από ECMWF και GFS – Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά