Με αραιές νεφώσεις, περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένες περιοχές και τοπικές, ασθενείς βροχές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η εικόνα παραμένει γενικά ήπια, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο το βραδινό και νυχτερινό κρύο θα είναι αισθητό.

Στα δυτικά της χώρας, κυρίως σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες, ασθενείς βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, λόγω ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με παγετό να σημειώνεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τις γιορτές

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, ο ήπιος καιρός θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 16 με 18 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, τις νύχτες και νωρίς το πρωί το κρύο θα είναι έντονο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Φλώρινα και η Τρίπολη, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει έως και τους -5 βαθμούς.

Η αλλαγή στο καιρικό μοτίβο αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, όταν βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, επηρεάζοντας αρχικά περιοχές της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, αγγίζοντας τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας.

Από το Σαββατοκύριακο ξεκινά περίοδος διαδοχικών βροχοπτώσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και τα Χριστούγεννα, με τα φαινόμενα να εντείνονται όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Παρότι ο καιρός θα αποκτήσει πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Μετά τα Χριστούγεννα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και πιο έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή είσοδο του χειμώνα στο δεύτερο μισό της εορταστικής περιόδου.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες στη χώρα – Χωρίς ψυχρή εισβολή και χιόνια τα Χριστούγεννα