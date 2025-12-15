«Κλείδωσε» ο καιρός τα Χριστούγεννα: Ήπιες θερμοκρασίες, αστάθεια και βροχές – Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, η εικόνα του καιρού αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με τους μετεωρολόγους να συγκλίνουν σε ένα σκηνικό ήπιων θερμοκρασιών για την εποχή, αλλά και αυξημένης αστάθειας, κυρίως μετά το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο του Θοδωρή Κολυδά όσο και του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κυλήσει χωρίς ακραία φαινόμενα, ωστόσο οι βροχές φαίνεται πως θα κάνουν την εμφάνισή τους καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές.

Κολυδάς: Παροδικές βροχές μετά το Σάββατο

Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι η γενική εικόνα του καιρού θα είναι καλή, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως αναφέρει, μετά το Σάββατο αναμένονται παροδικές βροχές, χωρίς όμως ισχυρούς ανέμους ή έντονα φαινόμενα.

Παράλληλα, σημειώνει πως για την ανήμερα των Χριστουγέννων υπάρχουν ακόμη διαφορές στα προγνωστικά μοντέλα, καθώς η θέση ενός επιφανειακού χαμηλού στη Κεντρική Μεσόγειο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας.

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

✅Παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για ανήμερα τα Χριστούγεννα υπάρχουν αρκετές διαφορές. Η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει… pic.twitter.com/4SEwLbLxIf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 15, 2025

Μαρουσάκης: Ανοίγει ο δρόμος για κακοκαιρίες

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, εξηγεί ότι μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός επηρεάζεται από τον λεγόμενο «ωμέγα εμποδιστή», ένα ατμοσφαιρικό σύστημα που λειτουργεί σαν «ομπρέλα» και κρατά τις κακοκαιρίες μακριά από τη χώρα.

Ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό δεν σημαίνει ιδανικές συνθήκες παντού. Στη βόρεια Ελλάδα, από τη Λαμία και βορειότερα, το χειμωνιάτικο μοτίβο θα είναι έντονο, με τσουχτερό κρύο, παγετό τις νυχτερινές και πρωινές ώρες και ομίχλες που δύσκολα διαλύονται. Στα νότια, αν και το πρωινό θα ξεκινά με χαμηλές θερμοκρασίες, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φτάνει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Μετά την Παρασκευή, το «ατμοσφαιρικό βουνό» υποχωρεί και, όπως λέει ο Μαρουσάκης, ανοίγει ο δρόμος για πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Οι βροχές φαίνεται πως θα κυριαρχήσουν, ενώ τα χιόνια –τουλάχιστον σε πρώτη φάση– θα περιοριστούν στα ορεινά.

Τι σημαίνει αυτό για τις γιορτές

Το σκηνικό αυτό δείχνει πως τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν χωρίς ακραίο ψύχος, αλλά με αυξημένη πιθανότητα βροχών, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Όσοι σχεδιάζουν εκδρομές, επισκέψεις σε χιονοδρομικά κέντρα ή υπαίθριες δραστηριότητες καλό είναι να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς η τελική εικόνα για τις ημέρες των γιορτών θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.



