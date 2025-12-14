Ήπιες χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι και οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες διατηρούν το χειμωνιάτικο σκηνικό, χωρίς ωστόσο έντονα φαινόμενα.

Ο καιρός σήμερα (Κυριακή)

Ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και νοτιοδυτική Πελοπόννησο

Σχεδόν αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά πρωί και βράδυ

Άνεμοι: Βόρειοι 3–4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5–6 μποφόρ

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 13–14°C

Υπόλοιπη χώρα: 15–18°C

Δωδεκάνησα: έως 19°C

Παγετός κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί

Αττική

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έως το μεσημέρι, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια νωρίς το πρωί.

Θερμοκρασία: 8–17°C

Άνεμοι: Βόρειοι 3–4 μποφόρ, τοπικά 5 στα ανατολικά

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Πιθανή περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: 5–13°C

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ



Πρόγνωση επόμενων ημερών

Δευτέρα 15/12

Στην Κρήτη λίγες ασθενείς βροχές

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός

Ισχυρότεροι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6–7 μποφόρ

Παγετός το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά

Τρίτη 16/12

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές από το απόγευμα στα δυτικά

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Τετάρτη 17/12

Πρωινές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά

Κατά τα άλλα αίθριος καιρός

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας

Πέμπτη 18/12

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα

Λίγες νεφώσεις πρωί και βράδυ

Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας



Συμπέρασμα:

Η εβδομάδα κυλά με ήπιο χειμωνιάτικο καιρό, χωρίς ακραία φαινόμενα, ενώ από Τρίτη και μετά η εικόνα βελτιώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά.

