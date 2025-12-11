Χριστούγεννα με ήπιο καιρό; Η πρώτη εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά και τα δεδομένα

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία του καιρού, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να παρουσιάζει μια αρχική –αλλά ακόμη μη «κλειδωμένη»– εικόνα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Star αναφέρει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα δείχνει να εξελίσσεται ήπια από πλευράς βροχοπτώσεων και χωρίς ενδείξεις για ακραία επεισόδια. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία των προγνώσεων μειώνεται όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, κυρίως μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου.

Ήπια εικόνα για την Ελλάδα – αλλά υπό όρους

Σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά:

Τα οργανωμένα βαρομετρικά συστήματα κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα της χώρας.

Η Ελλάδα φαίνεται να μένει στην περιφέρεια των συστημάτων, με περιορισμένα και τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα.

Οι πιθανότερες βροχές έως τα μέσα του μήνα αφορούν Αιγαίο, ανατολικά ηπειρωτικά και νότια νησιωτικά τμήματα.

Τα δυτικά και βόρεια διατηρούνται πιο «στεγνά», καθώς τα κύρια μέτωπα εκτονώνονται δυτικότερα.

Σε αυτό το πρώτο διάστημα, μέχρι περίπου τις 16 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα εμφανίζουν «συμφωνία» για θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τις κανονικές τιμές, κάτι που δίνει ικανοποιητική αξιοπιστία στην πρόγνωση.

Η εικόνα των βροχοπτώσεων στη χώρα για το προσεχές διάστημα δείχνει την Ελλάδα να παραμένει, προς το παρόν, στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα…

Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου όπως είχαμε αναφέρει τα προγνωστικά πηγαίνουν καλά — τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ…

Το κρίσιμο σημείο: 17–18 Δεκεμβρίου

Από το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα η εικόνα αλλάζει.

Ο Κολυδάς σημειώνει ότι τότε ξεκινά έντονη διασπορά στα προγνωστικά σενάρια. Κάποια δείχνουν:

είσοδο ψυχρότερων αέριων μαζών,

ενίσχυση υετοφόρων συστημάτων από τη Μεσόγειο,

ήπιες συνθήκες χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Η απόκλιση των μοντέλων είναι το χαρακτηριστικό σημάδι ότι η ατμόσφαιρα μπαίνει σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας, άρα οποιαδήποτε «σίγουρη» πρόβλεψη για τα Χριστούγεννα είναι αυτή τη στιγμή παρακινδυνευμένη.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο. Αν υπάρξει ενίσχυση χαμηλών πιέσεων εκεί, αυτά τα συστήματα μπορεί να:

«ανέβουν» προς την Ελλάδα,

φέρουν επιδείνωση του καιρού,

αλλάξουν πλήρως την υπάρχουσα εικόνα ηπιότητας.

Η πρώτη ουσιαστική μετατόπιση τέτοιας διαταραχής, σύμφωνα με τα ensembles, διαφαίνεται από 16 Δεκεμβρίου, με το χαμηλό να φτάνει νότια της Κρήτης γύρω στις 18–20 Δεκεμβρίου, οπότε και τα προγνωστικά σενάρια «ανοίγουν» σημαντικά.

Το συμπέρασμα του Θοδωρή Κολυδά

Με βάση τα σημερινά δεδομένα:

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα δείχνει ήπιος,

δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία επεισόδια,

αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι:

«Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη.»

Τα ensembles υποδεικνύουν μόνο το εύρος των πιθανών εξελίξεων, όχι την τελική έκβαση, και απαιτείται επανεκτίμηση τις επόμενες ημέρες καθώς οι καιρικές ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν αισθητά όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Η αναλυτική ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά καταγράφει με σαφήνεια το σενάριο ηπιότητας, αλλά και τονίζει την ανάγκη για αναμονή πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων.

