Χειμωνιάζει πριν τα Χριστούγεννα: Βροχές, κρύο και χιόνια στα ορεινά στη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ο καιρός αλλάζει σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Όπως επισημαίνει, η χώρα αποχαιρετά τις σχετικά ήπιες συνθήκες, με το ψυχρότερο μοτίβο να επιστρέφει, φέρνοντας βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων έχει επεκταθεί προς την Ελλάδα, λειτουργώντας προσωρινά ως «ασπίδα» που εμποδίζει τα συστήματα κακοκαιρίας από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη να κινηθούν προς τη χώρα. Ωστόσο, από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μια διαταραχή από τα βορειοανατολικά αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το σκηνικό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και τοπικά φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πιθανότερη περίοδος για πιο οργανωμένη αλλαγή του καιρού τοποθετείται μεταξύ 18 και 20 Δεκεμβρίου, με αρκετές βροχές, ενισχυμένο κρύο και χιόνια στα βουνά. Παρότι η ψυχρή εισβολή θα δώσει ξεκάθαρη αίσθηση χειμώνα, δεν αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Η εξέλιξη του καιρού έως τη Δευτέρα

• Πέμπτη 11/12: Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι 2–5 μποφόρ, έως 6 στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με μέγιστες 16–21°C.

• Παρασκευή 12/12: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Ομίχλες το πρωί και το βράδυ. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

• Σάββατο 13/12: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και νότιο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

• Κυριακή 14/12: Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα ασθενών βροχών σε Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

• Δευτέρα 15/12: Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Ομίχλες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η τάση του καιρού για το δεύτερο μισό του μήνα δείχνει χειμωνιάτικο σκηνικό, με τον μετεωρολόγο να σημειώνει πως οδεύουμε προς Χριστούγεννα με κρύο, άστατο καιρό και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά

Διαβάστε ακόμα: Γιατί τώρα έχουμε ήπιο καιρό — Τι περιμένουμε τα Χριστούγεννα

