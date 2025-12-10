Συννεφιασμένο σκηνικό επικρατεί σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κατά τόπους βροχές και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι θερμοκρασίες κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε μέτρια ένταση.

Η εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές. Βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 15°C, χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-18°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνές. Τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι στα ανατολικά το πρωί. Θερμοκρασία 5-18°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις, πιο αυξημένες στην Κρήτη όπου αναμένονται ασθενείς βροχές. Βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 19-20°C στα νότια.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20°C.

Αττική

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-17°C.

Θεσσαλονίκη

Αίθριες συνθήκες με παροδικές νεφώσεις. Μεταβλητοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-15°C.



Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 11/12

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται σε Κρήτη και Εύβοια. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί και το βράδυ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα βόρεια, έως 20°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Παρασκευή 12/12

Γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια. Συνεχίζονται οι ομίχλες στα ηπειρωτικά νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σάββατο 13/12

Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία σταθερή.

Κυριακή 14/12

Γενικά ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά και στην Κρήτη. Τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες και βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το ήπιο αλλά νεφελώδες σκηνικό θα κυριαρχεί και τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

