Βροχερό και άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο και τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν έως και τα 7-8 μποφόρ. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές η ορατότητα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο επικρατούν αυξημένες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές σημειώνονται στην Κρήτη, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, κυρίως έως το απόγευμα. Στη Χαλκιδική δεν αποκλείονται παροδικές ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με τον καιρό στη συνέχεια να βελτιώνεται. Στην Κρήτη, οι πρώτες πρωινές ώρες συνοδεύονται και από τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου τοπικά αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 16-17 βαθμούς στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά και έως τους 18-19 βαθμούς στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στη νότια Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα το θερμόμετρο αγγίζει τοπικά τους 20°C.

Στην Αττική επικρατούν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι είναι βόρειοι, 4-6 μποφόρ, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί και θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.

Αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές βροχές αναμένονται το πρωί σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν στα ανατολικά και βόρεια. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στα ηπειρωτικά και βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη. Δεν αναμένεται μεταβολή στη θερμοκρασία, ενώ οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 3-6 μποφόρ.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με λίγες νεφώσεις στα νότια και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου η βελτίωση του καιρού συνεχίζεται, καθώς προβλέπεται γενικά αίθριος ουρανός σε όλη τη χώρα. Τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Το επόμενο διάστημα διαγράφεται ήπιο από πλευράς καιρικών συνθηκών, με τις βροχές να περιορίζονται και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

