Η εικόνα του καιρού αλλάζει τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπαίνουμε σε μια σύντομη φάση ηπιότερων συνθηκών. Το φαινόμενο οφείλεται στον αντικυκλώνα-«Ωμέγα εμποδιστή», ο οποίος ανακόπτει προσωρινά τα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τύπου Byron που έπληξαν τη χώρα το προηγούμενο διάστημα.

Πώς επηρεάζει ο «Ωμέγα Εμποδιστής»

Ο αντικυκλώνας δημιουργεί ένα «ατμοσφαιρικό βουνό» πάνω από την κεντρική Μεσόγειο, μπλοκάροντας την κάθοδο οργανωμένων κακοκαιριών. Έτσι, για περίπου 5–7 ημέρες θα επικρατήσει πιο ήπιος καιρός, με μοναδική εξαίρεση τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και την πρωινή ψύχρα.

Πρώτη εικόνα για Χριστούγεννα

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι φετινές γιορτές δεν θα θυμίζουν τα «Πασχούγεννα» των τελευταίων ετών. Με βάση τα διαθέσιμα μοντέλα:

Ο καιρός τείνει να γίνει πιο ψυχρός και άστατος.

Αυξάνεται η πιθανότητα για βροχές κοντά στα Χριστούγεννα.

Τα χιόνια φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά.

Πρόκειται για ένα σενάριο που ευθυγραμμίζεται με το κλίμα της εποχής, χωρίς όμως προς το παρόν να διαφαίνονται εξαιρετικά έντονα φαινόμενα.

Η εβδομαδιαία πρόγνωση Μαρουσάκη

Δευτέρα:

Βοριάδες στο Αιγαίο και χαμηλές συννεφιές στα ανατολικά.

Τοπικές βροχές σε Εύβοια, ανατολική Στερεά και περιοχές του Αιγαίου.

Κρύο το πρωί, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες το μεσημέρι.

Αττική:

Συννεφιά κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Ασθενείς τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία έως 16°C.

Θεσσαλονίκη:

Νεφώσεις, πιθανές βροχές κυρίως στη Χαλκιδική.

Μέγιστη θερμοκρασία 14°C.

Τρίτη:

Τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, ορεινά Αττικής–Βοιωτίας και Κρήτη.

Από Τετάρτη:

Βελτίωση σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που προς το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 20°C.

Το επόμενο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται μετά την πρόσκαιρη περίοδο ηρεμίας, με τα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας