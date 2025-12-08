Βροχερό και άστατο ξεκινά το 24ωρο της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, με την Κρήτη και τις Κυκλάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια Κρήτη από το απόγευμα, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη επιδείνωση.

Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Κατά διαστήματα νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στις περισσότερες περιοχές. Καταιγίδες προβλέπονται σε Κυκλάδες και Κρήτη, αλλά και νωρίς το πρωί σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και θαλάσσιες περιοχές της Μακεδονίας. Λίγες νιφάδες χιονιού θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Από το μεσημέρι, ο καιρός στη βόρεια και δυτική Ελλάδα αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί σε ηπειρωτικές περιοχές, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις:

3–5 μποφόρ στα δυτικά

4–6 μποφόρ στα ανατολικά

έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο από το απόγευμα

Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς στα βόρεια και ανατολικά.

Βόρεια ηπειρωτικά: 11–15°C

Κεντρική και νότια χώρα: 16–17°C

Δυτικά και νότια νησιωτικά: 18–19°C



Αναλυτική εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Βροχές και τοπικές καταιγίδες νωρίς το πρωί, χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 15°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Αίθριος καιρός μετά το μεσημέρι. Έως 18°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Κυκλάδες – Κρήτη

Βροχές και καταιγίδες όλη την ημέρα. Στη βόρεια Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 18°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές στα νότια. Αίθριος καιρός αργότερα.

Αττική

Νεφώσεις με παροδικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Βορειοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ το απόγευμα. Θερμοκρασία 10–16°C.

Θεσσαλονίκη

Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και βαθμιαία αίθριος καιρός. Έως 15°C.



Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 9/12

Ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και ίσως Δωδεκάνησα. Αίθριος καιρός αλλού. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Τετάρτη 10/12

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις σταδιακά σε ανατολικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ.

Πέμπτη 11/12 – Παρασκευή 12/12

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν σταθερή, με μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο, με έντονη αστάθεια στο νότιο Αιγαίο και πιο ήπιες συνθήκες στη βόρεια και δυτική Ελλάδα όσο προχωρούν τα επόμενα 24ωρα.

