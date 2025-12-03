Σε υψηλή επιφυλακή τίθεται ο κρατικός μηχανισμός μετά το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προειδοποιεί με «κόκκινο» σήμα για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους από την Πέμπτη έως και το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν μεγάλες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ενώ στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις θα είναι μεγάλης διάρκειας και έντασης, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Πού θα «χτυπήσει» αύριο η κακοκαιρία

Την Πέμπτη αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα:

στα νησιά του Ιονίου,

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία),

στη Θεσσαλία,

στην ανατολική Στερεά και την Αττική,

στη νότια Εύβοια,

στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο,

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια),

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η κορύφωση των φαινομένων την Παρασκευή

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα ενταθεί περαιτέρω, επηρεάζοντας:

την κεντρική Μακεδονία,

τη Θεσσαλία και τις Σποράδες,

την ανατολική Στερεά, την Αττική και την Εύβοια,

την ανατολική και νότια Πελοπόννησο,

τις Κυκλάδες και την Κρήτη,

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι περιοχές που εντάσσονται στην κόκκινη προειδοποίηση ως «δυνητικά επικίνδυνες» είναι: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Προοδευτική ύφεση μέσα στο Σάββατο

Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου οι βροχές θα συνεχιστούν.



Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ένα «ιδιαίτερα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό» που θα προκαλέσει μεγάλης διάρκειας καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενα συστήματα και ισχυρή ατμοσφαιρική αστάθεια. Όπως επισημαίνει, ο συνολικός όγκος νερού μπορεί τοπικά να φτάσει έως και 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «πανελλαδική κακοκαιρία 72 ωρών» με υψηλό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων, τονίζοντας ότι η Αττική ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά λόγω της περιορισμένης δυνατότητας φυσικής απορροής του νερού.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος της ΕΡΤ επισημαίνει ότι το χαμηλό που κινείται από την περιοχή της Ιταλίας θα μεταφέρει πολύ μεγάλα ποσά υετού, με τις πιο σφοδρές βροχοπτώσεις να αναμένονται σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα. Για την Αττική, προβλέπει έντονα φαινόμενα κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

