Ιδιαίτερα επιβαρυμένο αναμένεται το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα, καθώς δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας πλησιάζουν την Ελλάδα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για «δύσκολες ημέρες» την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μεγάλο όγκο νερού σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενα φαινόμενα.

Ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο – Προειδοποιήσεις ειδικών

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας διαθέτει «μεγάλη δυναμική», με τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Αττική, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να είναι στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν σημαντικό ύψος βροχής. Δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, τονίζοντας πως οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι σύμμαχος τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, οπότε αναμένεται μια πρόσκαιρη ύφεση.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, εξηγεί ότι δύο διαταραχές –η μία από την Ιταλία και η δεύτερη από τις ακτές της Αφρικής– θα ενοποιηθούν, δίνοντας γενικευμένη επιδείνωση σχεδόν σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη. Οι βροχές θα απασχολήσουν και την Κύπρο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό μετακινείται ανατολικότερα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλά για ένα «κρίσιμο 48ωρο» Πέμπτης–Παρασκευής, με αδιάλειπτες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά. Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα φαινόμενα του σαββατοκύριακου θα επανεκτιμηθούν, καθώς η πορεία του αφρικανικού χαμηλού προς την Κύπρο ενδέχεται να αλλάξει ελαφρώς την ένταση των βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία «απλώνεται» από τη Δυτική Ελλάδα προς σχεδόν όλη τη χώρα έως την Παρασκευή, με κύριο χαρακτηριστικό τον μεγάλο όγκο βροχής. Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο.



Πιο αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα.

Καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα.

Πιθανότητα έντονων φαινομένων στα νησιά του Ιονίου.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ, μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι ως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία έως 18–21°C στα νότια.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα εκτός από τη Θράκη, όπου θα υπάρχουν μόνο αραιές νεφώσεις.

Καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Έντονα φαινόμενα πιθανόν σε Ιόνιο, Κυκλάδες, νότια Κρήτη και δυτική Κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Στην ανατολική χώρα βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες.

Στα δυτικά, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σταδιακή στροφή των ανέμων σε δυτικούς στα δυτικά και νότια.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Βροχές σε κεντρικά και βόρεια, στο νότιο Ιόνιο, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Τοπικές καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Χιόνια στα ορεινά κεντρικά και βόρεια.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια.

