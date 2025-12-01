Με έντονα φαινόμενα μπαίνει ο Δεκέμβριος, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας από την Τετάρτη, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς νοτιάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Βροχές από την Τρίτη το απόγευμα

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το απόγευμα της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια. Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

«Αφρικανική καταιγίδα»: Πώς σχηματίζεται

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό θα σχηματιστεί την Τετάρτη στη βόρεια ακτή της Αφρικής, στον κόλπο της Σύρτης (Λιβύη). Το χαμηλό αυτό θα κινηθεί βορειότερα, επηρεάζοντας τη χώρα μας ως το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται:

ισχυρές καταιγίδες,

έντονοι νοτιάδες,

μεταφορά αφρικανικής σκόνης,

τοπικά μεγάλα ύψη βροχής.

Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα

Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν —όπως πάντα— από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από…

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε:

Δυτική Ελλάδα (ιδίως περιοχές κοντά στο Ιόνιο)

Νότια Πελοπόννησο

Θεσσαλία

Εύβοια

Ανατολική Στερεά

Αττική

Σποράδες

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας,

στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας,

ενδεχομένως και σε ημιορεινές περιοχές προς το τέλος της εβδομάδας, εφόσον υποχωρήσουν οι νοτιάδες.

