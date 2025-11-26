Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με τις Αρχές να ενεργοποιούν το 112 για κατοίκους Κέρκυρας και Αιτωλοακαρνανίας, όπου τα φαινόμενα έχουν ενταθεί ιδιαίτερα.

Στα προειδοποιητικά μηνύματα γίνεται σαφές ότι οι βροχοπτώσεις είναι ισχυρές, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν ήδη καταγραφεί προβλήματα και αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.



Τι αναφέρει το 112 για Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Στην Κέρκυρα, το μήνυμα προειδοποιεί:

«Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνονται επιπλέον κίνδυνοι από κατολισθήσεις:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η πορεία της κακοκαιρίας “ADEL” – Ποιες περιοχές επηρεάζονται στη συνέχεια

Η κακοκαιρία ADEL θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με έντονες βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Πέμπτη 27/11

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρο

Δυτική & Κεντρική Στερεά

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Παρασκευή 28/11

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται:

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Ανατολικό Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα (μέχρι νωρίς το πρωί)

