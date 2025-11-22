Σαρωτική η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μεγάλες καταστροφές – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να χτυπούν ιδιαίτερα τα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Σε πολλές περιοχές εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, ζητώντας από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρέθηκε σε συνεχή κινητοποίηση. Μέχρι χθες νωρίς το πρωί, οι κλήσεις στο Επιχειρησιακό Κέντρο είχαν ξεπεράσει τις 350, κυρίως για άντληση υδάτων, απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και παροχή βοήθειας.

Κέρκυρα: Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ζημιές από τη νεροποντή

Στον οικισμό Αντιπερνή στην Κέρκυρα, το τοπίο θυμίζει βιβλική καταστροφή. Δρόμοι έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά, δέντρα έχουν πέσει, ενώ πολλά σημεία παραμένουν δυσπρόσιτα. Συνεργεία του Δήμου εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Στο νησί μετέβη και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Ήπειρος: Σε 5 ημέρες έπεσε νερό… ενός έτους

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Ήπειρο, όπου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, σε αρκετές ορεινές περιοχές μέσα σε πέντε ημέρες έπεσαν περίπου 400 χιλιοστά βροχής – ποσότητα αντίστοιχη με το ύψος βροχής που δέχεται το κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Όπως επισημαίνεται, τα εδάφη είχαν ήδη κορεστεί και δεχόντουσαν συνεχώς νέες μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς ουσιαστικό χρόνο απορρόφησης και αποστράγγισης, κάτι που εξηγεί την ένταση και την έκταση των πλημμυρικών φαινομένων.

Meteo: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο τετραήμερο 18–21 Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκαν πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας, με εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

- Σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 400 mm, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές.

- 23 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 200 mm,

- ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 mm.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν:

- Λεπιανά Άρτας: 483 mm

- Πράμαντα Ιωαννίνων: 459 mm

- Τέροβο Ιωαννίνων: 365 mm

- Κόνιτσα: 344 mm

Σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας μετρήθηκαν επίσης σημαντικά ποσά βροχής:

- Κρανέα Γρεβενών: 208 mm

- Δοτσικό Γρεβενών: 191 mm

- Πρέσπες: 159 mm

- Τσοτύλι Κοζάνης: 146 mm



Η πρόγνωση της ΕΜΥ – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Κυριακή

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να παραμένουν κυρίως στη ζώνη Ρόδου – Καστελλόριζου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα.

Οι συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

- Άνεμοι: δυτικοί 4–6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το απόγευμα νοτιάδες.



- Θερμοκρασία:

- Δυτικά & βόρεια: 18–20°C (στην Ήπειρο & δυτική Μακεδονία 11–14°C)

- Υπόλοιπη χώρα: 21–22°C

- Δωδεκάνησα: έως 23–24°C



Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ανατολικά πρωινές καταιγίδες και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–5, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 10–19/20°C, χαμηλότερη κατά 4–5°C στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και έως το μεσημέρι τοπικές καταιγίδες. Στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτίωση.

Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ, γυρνούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: 11–18°C, στην Ήπειρο 5–7°C χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες βροχές έως το απόγευμα, στη συνέχεια σχεδόν αίθριος καιρός.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ, που γίνονται σταδιακά δυτικοί-βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: 10–21°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4–6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 15–22°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες:

- έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,

- στη συνέχεια στη περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου.

Από το απόγευμα στα βόρεια ο καιρός βελτιώνεται.

Άνεμοι αρχικά νότιοι 4–6 μποφόρ, αργότερα δυτικοί 4–5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 16–22°C, τοπικά στα νότια έως 23–24°C.

Αττική

Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές μέχρι το μεσημέρι, και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–5 μποφόρ, που το απόγευμα στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: 15–20°C.

Θεσσαλονίκη

Τοπικές νεφώσεις το πρωί, γρήγορα βελτίωση και σχεδόν αίθριος καιρός.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 12–19°C.

Δευτέρα 24/11/2025

Στα νότια Δωδεκάνησα (Ρόδος–Καστελλόριζο) έως τις πρωινές ώρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Ιόνιο και Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά βροχές και το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί–βράδυ, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στο Ιόνιο από το βράδυ νότιοι-νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή πτώση· βόρεια 15–16°C, υπόλοιπη χώρα 17–19°C, Κρήτη & Δωδεκάνησα 20–21°C, βορειοδυτικά ηπειρωτικά έως 12°C.

Τρίτη 25/11/2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, στη συνέχεια και στα υπόλοιπα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που πυκνώνουν, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και πιθανές καταιγίδες σε ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιόνια τοπικά σε ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4–5 μποφόρ, στα πελάγη 6, στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή άνοδος.

Τετάρτη 26/11/2025

Νεφώσεις με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και βόρεια.

Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4–6, στα πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι στα δυτικά.

Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 27/11/2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και νησιά ανατολικού Αιγαίου, και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Αφρικανική σκόνη κυρίως στα νότια.

Άνεμοι νότιοι 4–5, στα πελάγη 6–7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: σταθερή, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

