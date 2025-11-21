Σημαντική επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ακόμη και χιόνια σε ορεινές περιοχές προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνει, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην Ιταλία κατευθύνεται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί από τα πρόσφατα φαινόμενα.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να γίνει αισθητή από το βράδυ του Σαββάτου, όταν τμήμα των πολικών αερίων μαζών που έχουν εγκλωβιστεί στα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα κινηθεί νοτιότερα. Αυτή η ψυχρή εισβολή ενδέχεται να φέρει πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές ζώνες της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου.

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένονται παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η αστάθεια, όμως, δεν σταματά εκεί. Από την Τρίτη, ο κ. Μαρουσάκης προβλέπει νέο κύμα βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο καιρού – όπως είχε δείξει, άλλωστε, το προγνωστικό σύστημα ήδη από τις αρχές του μήνα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής τα προηγούμενα 24ωρα.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: «Αφρικανική καταιγίδα» και χιόνια από την Τετάρτη – Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο