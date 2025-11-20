Ιδιαίτερα δύσκολο προβλέπεται το επόμενο 48ωρο για μεγάλο τμήμα της δυτικής Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA, Γιώργο Τσατραφύλλια, επτά περιοχές θα δεχθούν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Για την επιδείνωση έχει ήδη εκδοθεί έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Οι περιοχές που μπαίνουν στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές θα είναι:

Αιτωλοακαρνανία

Πρέβεζα

Άρτα

Κέρκυρα

Θεσπρωτία

Κεφαλονιά

Λευκάδα

Χαρακτηριστικά, ο μετεωρολόγος δήλωσε πως οι συγκεκριμένες περιοχές «θα μουλιάσουν» τις επόμενες δύο ημέρες.

Εντυπωσιακά τα αναμενόμενα ύψη βροχής

Ο ίδιος έδωσε ενδεικτικά τα εξής:

Κέρκυρα – Θεσπρωτία: 100 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Κεφαλονιά – Λευκάδα: 80 τόνοι ανά στρέμμα

Αιτωλοακαρνανία: 180 τόνοι ανά στρέμμα

Πρέβεζα – Άρτα: 120 τόνοι ανά στρέμμα



Τι λέει η ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Παρασκευή

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Ήπειρο

Η ένταση των φαινομένων αναμένεται να υποχωρήσει από αργά το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Καιρός Παρασκευής – Αναλυτικά

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά: πυκνές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Σε Μακεδονία, Θράκη και δυτική Πελοπόννησο: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα: αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά και ανατολικό Αιγαίο.

Σκόνη από την Αφρική θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και τα νότια.

Άνεμοι: νότιοι 4–6 μποφόρ, σε Ιόνιο και Αιγαίο 6–7 μποφόρ και πρόσκαιρα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Θερμοκρασία: έως 21–23°C, τοπικά 24–25°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



Η εικόνα του καιρού το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια:

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησος: βροχές και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές ως το απόγευμα.

Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, ανατολικό Αιγαίο και πρωινά στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια αργά τη νύχτα στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.

Σκόνη και πάλι στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι: νότιοι 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 στο βόρειο Αιγαίο.

Θερμοκρασία: μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, στις περισσότερες περιοχές 20–23°C, έως 24–25°C σε Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη.

