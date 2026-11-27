Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα σχετικά με τη διαρροή ενός βίντεο από το control room του καναλιού. Το OPEN προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης εργαζομένου, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την καταγραφή και κοινοποίηση του επίμαχου υλικού. Το βίντεο απεικόνιζε μία λογομαχία μεταξύ των παρουσιαστών Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού».

Το περιστατικό της λογομαχίας και η διαρροή

Το επεισόδιο που οδήγησε στις πρόσφατες εξελίξεις αφορούσε μία λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους και παρουσιαστές, τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Η λογομαχία αυτή δεν μεταδόθηκε στον αέρα, καθώς συνέβη κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού». Το γεγονός έλαβε χώρα εντός του control room του σταθμού, ενός χώρου που αποτελεί το κέντρο ελέγχου της μετάδοσης και όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένους συντελεστές.

Ένας συντελεστής της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού» προχώρησε στην καταγραφή αυτής της ιδιωτικής στιγμής, χρησιμοποιώντας πιθανώς κάποιο μέσο καταγραφής. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό δεν παρέμεινε εντός των ορίων του σταθμού, αλλά κοινοποιήθηκε σε πολλούς παραλήπτες, με αποτέλεσμα τη διαρροή του και τη δημοσιοποίησή του. Αυτή η ενέργεια πυροδότησε την άμεση αντίδραση της διοίκησης του καναλιού, οδηγώντας σε μία σειρά εσωτερικών διαδικασιών.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα του OPEN

Αμέσως μετά τη διαρροή του βίντεο, ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN ξεκίνησε μία ενδελεχή εσωτερική έρευνα. Σκοπός της έρευνας ήταν η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η καταγραφή και η κοινοποίηση του επίμαχου υλικού. Η διαδικασία αυτή, όπως ανακοινώθηκε, διεξήχθη με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αυτής έρευνας ανακοινώθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το μεσημέρι. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν σαφή και οδήγησαν στην ταυτοποίηση του εργαζομένου που προέβη στην παράνομη και αντιδεοντολογική ενέργεια. Η διοίκηση του σταθμού αξιολόγησε τα ευρήματα και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, βάσει των εσωτερικών κανονισμών και της εργατικής νομοθεσίας.

Η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το OPEN γνωστοποίησε ότι, ως άμεση συνέπεια των συμπερασμάτων της εσωτερικής έρευνας, προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης του συντελεστή της εκπομπής. Ο σταθμός υπογράμμισε τον σοβαρό χαρακτήρα της ενέργειας, αναφέροντας ότι «Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού»».

Η ανακοίνωση συνέχισε περιγράφοντας λεπτομερώς την πράξη του εργαζομένου: «που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής». Το OPEN ξεκαθάρισε ότι «Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».

Οι συνέπειες της πράξης για τον σταθμό και τον εργαζόμενο

Η ενέργεια του συγκεκριμένου συντελεστή χαρακτηρίστηκε από το OPEN ως παράνομη, κάτι που υποδηλώνει πιθανές νομικές προεκτάσεις της πράξης. Παράλληλα, η πράξη κρίθηκε ως απόλυτα αντιδεοντολογική, τονίζοντας την παραβίαση των επαγγελματικών και ηθικών αρχών που διέπουν το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η καταγραφή και η διαρροή ενός ιδιωτικού διαλόγου από έναν εργαζόμενο προς πολλούς παραλήπτες θεωρείται σοβαρό παράπτωμα.

Η διοίκηση του OPEN τόνισε ότι αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη στοχοποίηση του ίδιου του τηλεοπτικού σταθμού. Η δημοσιοποίηση ενός τέτοιου περιστατικού, που προήλθε από εσωτερική διαρροή, μπορεί να πλήξει την εικόνα και την αξιοπιστία ενός μέσου. Η καταγγελία της σύμβασης του εργαζομένου αποτελεί την άμεση και οριστική συνέπεια της παράνομης και αντιδεοντολογικής του ενέργειας, σηματοδοτώντας το τέλος της συνεργασίας του με το κανάλι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta