Η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού OPEN προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας ενός συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού». Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ενδελεχή εσωτερική έρευνα, η οποία αφορούσε την παράνομη καταγραφή και διαρροή μιας λογομαχίας μεταξύ των παρουσιαστών Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Ο σταθμός με επίσημη ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει τα γεγονότα απέναντι σε διάφορους ισχυρισμούς.

Το χρονικό της λογομαχίας και της καταγραφής

Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σημειώθηκε μια λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών της εκπομπής «10 Παντού», του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της εκπομπής τους, δηλαδή εκτός αέρα, εντός του control room του τηλεοπτικού σταθμού.

Η συγκεκριμένη λογομαχία, η οποία συνέβη σε ιδιωτικό πλαίσιο, μαγνητοσκοπήθηκε παράνομα από συντελεστή της εκπομπής. Στη συνέχεια, το βίντεο διοχετεύθηκε και κοινοποιήθηκε σε πολλούς παραλήπτες, καταλήγοντας τελικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την αντίδραση της διοίκησης του OPEN.

Η εσωτερική έρευνα του σταθμού

Μετά τη διαρροή του βίντεο, ο τηλεοπτικός σταθμός ξεκίνησε άμεσα μια ενδελεχή εσωτερική έρευνα για να εντοπίσει τον υπεύθυνο της παράνομης καταγραφής και διανομής. Η έρευνα αυτή οδήγησε στον εντοπισμό του προσώπου που τράβηξε το βίντεο από το κοντρόλ της εκπομπής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο συντελεστής που εντοπίστηκε ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ο μόνος που μαγνητοσκοπούσε τη λογομαχία των δύο παρουσιαστών. Ωστόσο, παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αν το ίδιο πρόσωπο ήταν αυτό που διέρρευσε το βίντεο στο διαδίκτυο, η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού έλαβε την απόφασή της βάσει των ευρημάτων της έρευνας.

Η απόφαση της διοίκησης και η επίσημη θέση του OPEN

Σε συνέχεια των ασφαλών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την εσωτερική έρευνα, η διοίκηση του OPEN αποφάσισε την καταγγελία της σύμβασης του εμπλεκόμενου συντελεστή. Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού τονίζει τη σοβαρότητα της ενέργειας.

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του σταθμού. Προσθέτει επίσης: «Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».

Διευκρινίσεις για την καταγγελία σύμβασης

Αντίθετα με ορισμένους ισχυρισμούς που έκαναν λόγο για «παραίτηση» του συντελεστή, το OPEN ξεκαθαρίζει με την ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για καταγγελία σύμβασης από τον σταθμό. Με αυτή την κίνηση, η διοίκηση του τηλεοπτικού καναλιού επιθυμεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα.

Ο σταθμός καθιστά σαφές πως τέτοιες παράνομες και απόλυτα αντιδεοντολογικές ενέργειες, όπως η παράνομη καταγραφή και διαρροή ιδιωτικών στιγμών εντός του χώρου εργασίας, δεν γίνονται ανεκτές. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση του OPEN στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Newsit