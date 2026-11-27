Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος πτωχεύσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε εκτόξευση του κόστους των καυσίμων. Η νορβηγική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic σταμάτησε τις πτήσεις της την Πέμπτη, ανακοινώνοντας ότι θα καταθέσει αίτηση πτώχευσης εάν δεν εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναστολών λειτουργίας και αιτήσεων προστασίας από πιστωτές στον κλάδο.

Η περίπτωση της Norse Atlantic και άλλες αναστολές

Η Norse Atlantic, μια νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η οποία απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή των πτήσεών της. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης, εκτός εάν εξασφαλίσει άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση. Από το καλοκαίρι, η Norse Atlantic αναζητούσε αγοραστή ή εταίρο για συγχώνευση, χωρίς ωστόσο να έχει βρει λύση μέχρι στιγμής.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της Norse Atlantic, δύο ισπανικές αεροπορικές εταιρείες, η Plus Ultra και η AlbaStar, είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους. Τον Σεπτέμβριο, η airBaltic ζήτησε προστασία από τους πιστωτές της βάσει του Κεφαλαίου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα, ενώ τον ίδιο μήνα, η ισπανική Volotea κατέθεσε αίτηση υπαγωγής σε προπτωχευτική διαδικασία.

Το βαρύ πλήγμα από το κόστος καυσίμων

Με το αίτημα πτώχευσης της Norse Atlantic, η εταιρεία γίνεται η δωδέκατη ευρωπαϊκή αεροπορική που είτε έκλεισε είτε ζήτησε προστασία από τους πιστωτές της από τον Φεβρουάριο. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, η οποία οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών των αεροπορικών καυσίμων. Το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει επιφέρει ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα στον κλάδο των αερομεταφορών, καθιστώντας την επιβίωση δύσκολη για πολλές εταιρείες.

Προβλέψεις για έναν δύσκολο χειμώνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, προέβλεψε αυτή την εβδομάδα ότι και άλλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς θα καταρρεύσουν πριν από το τέλος του χειμώνα. Ο κ. Τζάρβις δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιο αδύναμες εταιρείες στην Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «οι αεροπορικές θα δεχθούν μεγάλη πίεση, καθώς οι τιμές των καυσίμων επιμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Παρόμοια προειδοποίηση είχε κάνει και ο Άντριου Λόμπενμπεργκ, αναλυτής της Barclays για τον αεροπορικό κλάδο. Μετά την αίτηση της airBaltic για προστασία από τους πιστωτές της, ο κ. Λόμπενμπεργκ είχε προειδοποιήσει για έναν «δύσκολο χειμώνα» και είχε εκτιμήσει ότι «θα ακολουθήσουν και άλλες μικρές αεροπορικές εταιρείες».

Η «κόντρα» Ο’Λίρι - Βάραντι και η συγκέντρωση του κλάδου

Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, γνωστός για τις αιχμηρές δηλώσεις του, προέβλεψε ότι η ουγγρική Wizz Air θα είναι μία από τις εταιρείες που δεν θα αντέξουν μέχρι την άνοιξη. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Γιόζεφ Βάραντι, αντικρούει αυτή την πρόβλεψη, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει αντισταθμίσει τον κίνδυνο από τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και διαθέτει σημαντική ρευστότητα.

Ο Κέντον Τζάρβις της EasyJet εκτίμησε επίσης ότι ο κλάδος των αερομεταφορών θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο επειδή μεγάλοι εθνικοί αερομεταφορείς, όπως η British Airways και η Lufthansa, συνεχίζουν τις εξαγορές, όσο και επειδή ορισμένες εταιρείες ενδέχεται τελικά να αποχωρήσουν από την αγορά.

Δυσκολία εύρεσης αγοραστή

Για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης, οι πιθανότητες εύρεσης αγοραστή λιγοστεύουν. Στο παρελθόν, μια προσφορά εξαγοράς από έναν μεγαλύτερο ανταγωνιστή αποτελούσε μια συνήθη και συχνά σωτήρια πρακτική για τις μικρότερες αεροπορικές. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει.

Στελέχη του κλάδου ανέφεραν στους Financial Times ότι πλέον οι μεγάλοι αερομεταφορείς αφήνουν τους «μικρούς» να καταρρεύσουν, αντί να προχωρούν σε εξαγορές. Αυτή η στάση των μεγάλων εταιρειών επιτείνει τις πιέσεις που δέχονται οι μικρότεροι παίκτες της αγοράς, σε ένα ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis