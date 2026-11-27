Το Dacia Sandero αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις τον Οκτώβριο του 2026. Το δημοφιλές μοντέλο διατηρεί την κορυφή και για το σύνολο του δεκαμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, το Sandero ενισχύει θεαματικά την παρουσία της μάρκας Dacia στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας ένα σημαντικό άλμα σχεδόν 40% μέσα στο 2026.

Η κορυφαία επίδοση του Οκτωβρίου στην Ευρώπη

Το Dacia Sandero συνεχίζει την εντυπωσιακή εμπορική του πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2026, το Sandero αναδείχθηκε για τέταρτη φορά μέσα στην τρέχουσα χρονιά στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων. Αυτή η επανάληψη της επιτυχίας υπογραμμίζει τη διαρκή προτίμηση των καταναλωτών προς το συγκεκριμένο όχημα.

Οι ταξινομήσεις του Dacia Sandero για τον μήνα Οκτώβριο έφτασαν τις 17.812 μονάδες, ένα αποτέλεσμα που το τοποθετεί στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η επίδοση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπορικής απήχησης του μοντέλου, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα αγοραστών σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την αξία και την ανταγωνιστικότητά του.

Πρωτιά στο δεκάμηνο του 2026 σε όλες τις κατηγορίες

Η δυναμική του Dacia Sandero δεν περιορίζεται μόνο στις μηνιαίες επιδόσεις, αλλά επεκτείνεται και στο σύνολο του δεκαμήνου του 2026. Από την αρχή του έτους έως και τον Οκτώβριο, το μοντέλο έχει καταγράψει συνολικά 181.080 ταξινομήσεις στην Ευρώπη. Αυτός ο αριθμός το διατηρεί σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των διαθέσιμων καναλιών πώλησης, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία αποδοχή του στην αγορά.

Η διατήρηση της πρώτης θέσης για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας το δεκάμηνο του έτους, επιβεβαιώνει την εμπορική υπεροχή του Dacia Sandero. Η σταθερή αυτή επίδοση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας του μοντέλου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία του έναντι του ανταγωνισμού.

Σημαντική ενίσχυση στην ελληνική αγορά

Πέρα από την εντυπωσιακή του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, το Dacia Sandero καταγράφει εξίσου σημαντική ενίσχυση και στην Ελλάδα. Το 2026, το δημοφιλές μοντέλο παρουσίασε ένα θεαματικό άλμα στις πωλήσεις του στην ελληνική αγορά, με την αύξηση να αγγίζει σχεδόν το 40%. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αυξανόμενη προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών προς το Sandero.

Η θεαματική αυτή άνοδος στην Ελλάδα συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της παρουσίας της μάρκας Dacia στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου. Η επιτυχία του Sandero στην Ελλάδα, παράλληλα με την ευρωπαϊκή του πρωτοκαθεδρία, επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου και την ικανότητά του να προσελκύει αγοραστές σε διαφορετικές αγορές, ενισχύοντας τη συνολική του εμπορική πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki