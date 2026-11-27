Σημαντική μείωση κατέγραψε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο του 2026, με τον όγκο της να παρουσιάζει πτώση κατά 28,8%. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αναδεικνύουν μια αρνητική τάση για τον συγκεκριμένο μήνα. Η μείωση δεν περιορίζεται μόνο στον όγκο, αλλά επεκτείνεται και στον αριθμό των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, καθώς και στην επιφάνεια που αντιστοιχεί σε αυτές.

Τα στοιχεία της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο του 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Αύγουστο του 2026 εκδόθηκαν συνολικά 1.807 οικοδομικές άδειες. Ο αριθμός αυτός αφορά αποκλειστικά την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και αποτελεί ένα βασικό δείκτη για την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου. Κάθε άδεια αντικατοπτρίζει την έναρξη ή την επέκταση ενός οικοδομικού έργου, δίνοντας μια εικόνα του ρυθμού των νέων κατασκευών.

Οι 1.807 αυτές άδειες αντιστοιχούν σε μια συνολική επιφάνεια 371.466 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, ο συνολικός όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας που αδειοδοτήθηκε τον ίδιο μήνα έφτασε τα 1.463.824 κυβικά μέτρα. Αυτά τα μεγέθη είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση του εύρους και της δυναμικής των έργων που δρομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 2026.

Η πτώση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025

Η σύγκριση των στοιχείων του Αυγούστου του 2026 με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2025, αποκαλύπτει μια σημαντική υποχώρηση στους βασικούς δείκτες της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,6%, υποδεικνύοντας ότι εκδόθηκαν λιγότερες άδειες σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Επιπρόσθετα, η επιφάνεια που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες μειώθηκε κατά 18,2%. Η πιο έντονη πτώση καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, ο οποίος συρρικνώθηκε κατά 28,8%. Αυτές οι ποσοστιαίες μειώσεις υπογραμμίζουν την τάση επιβράδυνσης που παρατηρήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα, επηρεάζοντας τόσο τον αριθμό των έργων όσο και το συνολικό τους μέγεθος.

Η συνολική τάση σε βάθος έτους

Παρά την πτώση που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026, η εικόνα της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο εμφανίζει διαφορετικές τάσεις. Εξετάζοντας τη χρονική περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, παρατηρείται μια συνολική αύξηση σε όλους τους δείκτες. Αυτή η περίοδος καλύπτει δώδεκα μήνες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της πορείας του κλάδου.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025. Αντίστοιχα, η επιφάνεια των αδειών σημείωσε αύξηση κατά 9,9%, ενώ ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ενισχύθηκε κατά 11,3%. Τα στοιχεία αυτά, όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, υποδεικνύουν ότι, παρά την επιμέρους κάμψη του Αυγούστου, η γενικότερη τάση του κλάδου σε ετήσια βάση παραμένει ανοδική.

Με πληροφορίες από: Newsit